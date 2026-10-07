Legambiente Messina, Giuseppe Vitarelli è il nuovo presidente

Subentra a Cinzia Oliva, che assume la vicepresidenza. Confermati l'impegno contro il Ponte, sul verde pubblico e la tutela del territorio

MESSINA – L’avvocato Giuseppe Vitarelli è il nuovo presidente di Legambiente Messina. Subentra a Cinzia Oliva che è stata invece eletta vicepresidente del circolo peloritano. L’assemblea, riunitasi ieri nella sede del Cesv, ha inoltre confermato il direttivo, di cui fanno parte, oltre a Vitarelli e Oliva, Daniele Ialacqua, Elda Raffa e Tanino Salzano.



Nell’occasione sono state tracciate le linee programmatiche del circolo, che continuerà il suo impegno contro il Ponte sullo Stretto, sul verde pubblico, la tutela del territorio, il consumo critico, la transizione ecologica, la giustizia climatica e la pace.