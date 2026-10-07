Una maglia celebrativa per Natale: l’idea che unisce il brand Messina “Città di Antonello” e la solidarietà

La proposta punta a coinvolgere le realtà sportive cittadine. La maglia speciale andrebbe poi rivenduta e il ricavato destinato a un ente del terzo settore

MESSINA – Il consigliere Nicola Maddocco ha presentato durante la quinta commissione consiliare presieduta da Silvia Bosurgi un atto di indirizzo per il brand “Messina – Città di Antonello”. Si tratta di un’idea che coniuga il calcio, la cultura e la solidarietà. La proposta, infatti, guarda già al periodo natalizio e punta a coinvolgere tutte le realtà sportive locali. Queste, qualora aderissero, porterebbero in campo una maglia celebrativa unica con il logo del brand “Città di Antonello”. Dopo la gara, le maglie saranno autografate e messe all’asta su piattaforme di beneficenza come CharityStars o MatchWornShirt. Il ricavato sarà devoluto a realtà del terzo settore.

Maddocco: “Cultura e sport possono fare squadra”

L’atto di indirizzo impegna l’amministrazione comunale a riconoscere punteggio premiale all’interno dei bandi comunali per l’assegnazione degli impianti sportivi. Maddocco, nella nota presentata da proponente, ha affermato: “Vogliamo che lo sport messinese sia protagonista attivo del riscatto culturale ed economico della nostra terra. Utilizzare le prime squadre come ambasciatrici di Antonello da Messina e, contemporaneamente, generare aiuti concreti per chi soffre durante il Natale, dimostra che la cultura e lo sport sanno fare squadra nel modo più nobile possibile”.