Il Messina Rugby riparte dalle certezze: confermato lo staff tecnico e il gruppo storico

Squadra già al lavoro da settimane presso l’impianto “Arturo Sciavicco” di Sperone, in vista del prossimo campionato di Serie B

MESSINA – Il Messina Rugby ha vissuto un’estate di cambiamento dal punto di vista societario. Al presidente Pietro Todaro è subentrato Danilo Grillo, con Eros Tornesi che dopo aver guidato per anni la seconda linea ricoprirà anche il ruolo di vice presidente. Dal punto di vista tecnico invece arrivano solo conferme.

A guidare lo staff tecnico della prima squadra saranno ancora Gianclaudio Bonasera e Giuliana Campanella che saranno affiancati dal tecnico Giorgio Blandino che nello specifico seguirà la squadra dal punto di vista della preparazione atletica.

Il nuovo staff tecnico è subentrato nella passata stagione in corsa e ha comunque portato novità e i risultati che servivano nelle ultime giornate di campionato. Gioco più fluido anche con i tre quarti, non solo in mischia che tante fortune ha fatto in riva allo Stretto, e giovani sempre più protagonisti in prima squadra.

Si ripartirà dalle certezze del gruppo storico capitanato da Giovanni Rizzo, ma sono attesi anche alcuni rinforzi per puntellare la squadra: Giovanni La Spada e i rientri di Alberto Lo Giudice e Giovanni Oliva.