Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso si laureano campioni italiani - Tempostretto

I due atleti in forza alla Top Spin Messina si sono imposti nel singolare e nel doppio ai campionati italiani di Cagliari

CAGLIARI – I due portacolori della Top Spin Messina, Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso, sono stati protagonisti ai Campionati Italiani di tennistavolo. La manifestazione svoltasi a Cagliari li ha infatti incoronati rispettivamente campione nel singolare (Leonardo Mutti) e campione nel doppio (Marco Rech Daldosso, insieme ad Alessandro Baciocchi).

Gli atleti Top Spin gareggiavano individualmente con l’Aeronautica Militare, ma erano comunque accompagnati dall’allenatore Wang Hong Liang. Non Matteo Mutti che si è fermato nella fasi finali del singolare e nel doppio in coppia con il fratello Leonardo è stato sconfitto in finale conquistando l’argento. “La gara più complicata è stata la finale – racconta Marco Rech Daldosso dopo il trionfo – nella quale abbiamo lottato tutti. Avrebbero anche potuto vincere Leonardo e Matteo, perché si è deciso tutto per un soffio”. Per Rech Daldosso si tratta del settimo oro in doppio ai campionati italiani, conquistato con il quinto compagno diverso.

Nella finale di singolare invece Leonardo Mutti ha conquistato il terzo oro, l’ultima volta aveva trionfato nel 2019. Sulle ali dell’entusiasmo dopo la fantastica affermazione in rimonta nella semifinale contro Oyebode, nella finale, tra portacolori dell’Aeronautica Militare, Leonardo Mutti ha sconfitto per 4-1 Mihai Bobocica, il numero uno italiano in carica. “Questo titolo è speciale – spiega il campione tricolore Leonardo Mutti – perché fra due giorni l’Aeronautica Miliutare compirà 100 anni e per quanto mi riguarda questo è il modo migliore per festeggiarlo. Si tratta di una grandissima soddisfazione, a inizio stagione ero in un brutto momento, ma non ho smesso di crederci e ho continuato a lavorare duramente. Non pensavo di poter vincere e questo risultato mi dà la carica per continuare a dare il massimo e farmi valere anche sul fronte internazionale”.