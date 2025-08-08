L’esodo. Bollino nero il 9 agosto in Italia, “più di 12 milioni di spostamenti in auto”

Il secondo fine settimana di agosto segna il picco, ricorda l'Anas. Per il territorio messinese, in Prefettura il Piano emergenza viabilità
In base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, per questo weekend, si attendono 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell’esodo estivo. Lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento a seguito della chiusura della maggior parte delle attività del Paese in vista della settimana di Ferragosto. Anas così ha sospeso a partire da oggi altri cantieri, oltre quelli fermati, per un totale di 1.392, oltre l’83% di quelli attivi (1672).
Sottolinea l’Azienda nazionale autonoma delle strade statali: “La mattinata più critica sarà domani sabato 9 agosto quando Viabilità Italia prevede bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Oggi pomeriggio e domenica 10 agosto è invece previsto bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve”.
Gli itinerari interessati dall’esodo saranno in direzione sud le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.
L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le Autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la statale 148 Pontina nel Lazio,arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).
Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 8 agosto, dalle 16.00 alle 22.00, domani, sabato 9 agosto, dalle 8.00 alle 22.00 e domenica 10 agosto dalle 7.00 alle 22.00.
Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it.
Il piano per il territorio messinese
Ed ecco le misure del Piano emergenza viabilità della provincia di Messina, con particolare riguardo alla gestione del traffico in uscita e in ingresso dagli imbarcaderi, prese in Prefettura:
- Intensificazione dei servizi a cura della Polizia Stradale finalizzati a prevenire e sanzionare condotte di guida irregolari e pericolose;
- pronta disponibilità delle squadre antincendio del Cas, quale gestore della rete autostradale, soprattutto nelle tratte a maggiore affluenza e, inoltre, previsione di chiusura dei cantieri amovibili per evitare restringimenti – ove non necessari – di corsie. Per i cantieri che dovranno necessariamente operare, si è invitato detto gestore ad assicurare il presidio di personale dedicato anche per favorire la fluidità del traffico;
- intensificazione dei servizi della Polizia Locale sulla viabilità anche con il supporto assicurato dalla Polizia Metropolitana;
- chiusura, ove possibile, anche dei cantieri amovibili dell’Anas, che potrebbero creare intralcio alla circolazione sulle strade statali; l’azienda ha precisato inoltre che, allo stato attuale, tutte le strade statali della provincia, anche se parzializzate e/o con impianto semaforiche, sono transitabili;
- tempestiva informazione all’utenza sia da parte del Cas che dell’Anas in merito ad ogni potenziale criticità rilevata sulle proprie arterie mediante idonea ed apposita segnaletica, sui pannelli a messaggio variabile e attraverso comunicazioni speditive tramite media e social;
- incremento del numero delle corse dei traghetti, sia su Tremestieri che sugli altri approdi cittadini, come negli anni passati, per favorire una maggiore fluidità del traffico, da parte delle compagnie di navigazione;
- predisposizione da parte del Comune di Messina di idonea segnaletica – già approntata – per la regolamentazione del traffico, sia per indirizzare i veicoli in direzione Palermo o Catania (esodo), sia per indirizzare i veicoli per il rientro nel Continente (controesodo);
- coinvolgimento delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana per fornire, qualora necessario, supporto e generi di conforto agli automobilisti nel caso di eventuali situazioni di criticità in città, interventi, questi, peraltro, già previsti dalle compagnie di navigazione nelle zone di attesa presso gli imbarcaderi.