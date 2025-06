L’estate ora scalda i motori, domenica attesi picchi di +34°C nel Messinese

Nella piana di Catania si potrà arrivare fino a +39°C

Dopo un inizio giugno un po’ in sordina, con temperature di poco sotto la media di stagione, l’estate ora comincia a scaldare i motori. In queste ore la risalita di un promontorio anticiclonico, di matrice africana, riporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato, dai chiari connotati estivi. Tanto che proprio a cavallo del weekend le temperature massime, complice la forte radiazione solare di giugno e l’afflusso di aria molto calda dal Sahara, raggiungeranno valori di oltre +30°C.

Una massa d’aria calda di origine subtropicale continentale proveniente dai deserti algerini sta per invadere l’area del Mediterraneo e l’Italia, aprendo ad un lungo periodo di temperature sopra le medie, con l’intensificazione del caldo ovunque. Salirà anche l’umidità relativa, quindi avremo anche un certo effetto afa. Questa massa d’aria calda in media troposfera salendo di latitudine tenderà a comprimersi e scendere verso quote sempre più basse, scaldandosi ulteriormente per effetto delle subsidenze (lenti moti discendenti all’interno dell’anticiclone). Per questo motivo domenica in alcune località della provincia la colonnina di mercurio si spingerà fino a oltre +34°C +35°C. E fino a +39°C nella piana di Catania.

Sabato 7 giugno 2025

Giornata stabile e soleggiata con un cielo poco nuvoloso su tutti i nostri settori. Il soleggiamento sarà ininterrotto per oltre 10 ore, ciò garantirà un sensibile aumento delle temperature massime. In città la colonnina di mercurio varcherà la soglia dei +27°C +28°C, minime sui +19°C +20°C. Venti deboli a regime di brezza sulle coste, con il grecalino attivo sullo Stretto. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto.

Domenica 8 giugno 2025

Giornata caratterizzata dal solleone africano, con un cielo poco nuvoloso o al massimo un po’ velato. Le temperature massime raggiungeranno valori di oltre +30°C +31°C sul livello del mare in città, mentre in provincia, in particolare sul settore ionico, si potrebbero toccare punte di oltre +34°C +35°C. Venti deboli a regime di brezza, prevarrà il grecale sullo Stretto, anche se in serata la ventilazione andrà ad attenuarsi, ruotando più da Sud, soprattutto sul litorale ionico. Mari da quasi calmi a poco mossi, con increspature sullo Stretto.

Tendenza per la prossima settimana

Ci attenderà una settimana all’insegna della risalita del promontorio anticiclonico africano, che aprirà la porta ad un lunghissimo periodo di caldo, con temperature sopra le medie di stagione. Sul capoluogo peloritano le temperature massime si manterranno fra i +27°C e i +29°C, senza tanti eccessi, grazie anche al costante soffio delle brezze che si incanalano lungo lo Stretto. L’intenso soleggiamento e i mari calmi o poco mossi permetteranno a una maggiore quantità di radiazione solare di raggiungere la superficie marina. L’acqua assorbe questa energia, riscaldandosi. Per questo già entro la fine della prossima settimana le temperature del mare saliranno, con il Tirreno pronto a raggiungere i +24°C. In sintesi si avrà un bilancio termico positivo, poiché l’energia in ingresso (radiazione solare) supera quella in uscita (perdita di calore) tramite l’evaporazione, causando un aumento della temperatura superficiale del mare.