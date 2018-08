Bando di Protezione civile alla Misericordia, domande entro il 28 settembre

LETOJANNI. Dopo una stagione estiva impegnati a garantire il supporto sanitario in occasione di numerosi eventi e spettacoli in vari comuni della zona, i volontari della Misericordia S. Giuseppe di Letojanni proseguiranno le loro attività in autunno iniziando dalla promozione del bando di Protezione civile universale e del XXIV^ corso di I soccorso per futuri volontari.

La presentazione delle domande per il bando di Protezione Civile denominato “Contatto anziani 2” scadrà il 28 settembre prossimo "Il progetto è rivolto a giovani tra i 18 ed i 28 anni e 4 sono i posti disponibili nella nostra associazione - afferma Giuseppe Costa, consigliere in seno al direttivo -. Si tratta di un anno formativo a livello personale ed emotivo ed è un’occasione da cogliere al volo per i ragazzi".

"I volontari del Servizio civile - prosegue Francesco De Luca, coordinatore del progetto presso la Misericordia - riceveranno un’adeguata formazione ed offriranno un aiuto concreto agli anziani destinatari del progetto nel disbrigo delle attività quotidiane mediante interventi a domicilio, ad esempio occupandosi di fare la spesa o accompagnandoli ad effettuare visite specialistiche. Il progetto prevede una durata di 12 mesi e 30 ore di servizio settimanali suddivise su 6 giorni. E' molto importante per evitare l’eliminazione della propria domanda che questa venga consegnata presso i locali della nostra sede entro e non oltre le ore 18:00 del 28 settembre".

"Dopo un lungo periodo di assenza alla Misericordia di progetti inerenti il Servizio civile - interviene Alessandro D’Angelo, Governatore dell’associazione - sono soddisfatto dei risultati finora raggiunti ed orgoglioso dei 4 giovani che quest’anno hanno scelto di svolgere questo servizio da noi, splendidamente supportati dai loro referenti e accolti con gioia da tutti i volontari. In un momento storico nel quale il contatto umano e la solidarietà faticano a trovare un posto nelle nostre vite, ci sono ancora esseri umani che ci credono, che credono nell’amore e nell’aiuto al prossimo".

"Presto riprenderanno i corsi di blsd e ricordo - prosegue D'Angelo - che sono aperte le iscrizioni per il nostro prossimo Corso di I Soccorso il cui iniziò è previsto il 25 ottobre, un’altra occasione che la Misericordia offre a chi voglia dedicare qualche ora del proprio tempo al fratello bisognoso diventando volontario di misericordia, ovviamente il corso è aperto anche a tutti coloro interessati soltanto ad acquisire nozioni di primo soccorso che spesso contribuiscono a salvare una vita in attesa del soccorso avanzato".