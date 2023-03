Letojanni. Torna la festa del patrono S. Giuseppe: il programma - Tempostretto

Una settimana tra religione, sport e convivialità

LETOJANNI – Sono già entrate ufficialmente nel vivo le celebrazioni in occasione della festa patronale di San Giuseppe, a Letojanni. Il parroco, padre Francesco Giacobbe, ha presentato il programma organizzato grazie anche al patrocinio del Comune di Letojanni, dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela e con la Confraternita San Giuseppe. Eventi, quelli che sono iniziati venerdì scorso con la Novena a San Giuseppe, la Santa Messa e la Via Crucis, che si protrarranno fino al 22 marzo con il quadrangolare di calcio che si terrà, a partire dalle ore 17:30, presso il campo sportivo “Mario Lo Turco” di contrada Andreana, e al quale parteciperanno l’Asd Robur, la Parrocchia, la Misericordia e il gruppo Freatres. Tutto terminerà con una salsicciata di beneficienza e con l’estrazione dei premi della lotteria.

Il programma

Nel corso della settimana di San Giuseppe non mancheranno certamente i momenti liturgici, come per esempio le Novene che si terranno il 16, il 17 e il 18 marzo, o come quello tenutosi già domenica al Polifunzionale di piazza Corrado Cagli, dedicato alla Spiritualità e animato dagli Amici di Gesù Buon Pastore. Un’iniziativa, questa, alla quale hanno partecipato oltre 300 fedeli e che ha avuto, dunque, un successo straordinario. Sempre sabato 18, alle ore 9 del mattino, visita ai bambini ricoverati al Policlinico di Messina a cura della Porziuncola, alle 15 le prime confessioni, alle 18 la Santa Messa e per finire, alle 19:15, la Cuzzolata di San Giuseppe, a cura della Misericordia, che si terrà in piazza Francesco Durante.

Il clou dei festeggiamenti

Il 19 si entrerà nel clou della Festa, con la sfilata per le vie cittadine del Gruppo “I Tarigghiari Comic Band” e le “Majorettes” della Città di Randazzo. Alle ore 18:30, appuntamento con la Santa Messa e la benedizione dei papà, per poi passare al Fuoco di San Giuseppe e alle pennette all’Arrabbiata e alla Sagra del Pane condito che si svolgeranno in piazza Angelo D’Arrigo. Il giorno dopo, il 20 marzo, ecco la Processione del Simulacro del Santo Patrono per le vie del paese, accompagnato dalle autorità istituzionali, Messa solenne e per concludere, alle ore 19:45, ecco il consueto appuntamento con la degustazione delle zeppole di San Giuseppe, con a seguire lo spettacolo pirotecnico. Mercoledì 22, come già detto, tutti allo stadio “Lo Turco” per il quadrangolare calcistico che chiuderà di fatto le festività patronali e che, “grazie alla presenza della Robur Letojanni, segna – come dichiarato da Padre Francesco Giacobbe – un vero e proprio nuovo inizio per la Parrocchia, che apre le porte alle associazioni sportive del territorio, chiedendo una loro collaborazione nei momenti in cui si coinvolge la Comunità”. Nei prossimi mesi cominceranno a prendere forma altri tipi di collaborazione tra la Parrocchia, lo Sport Volley Letojanni e il Leto Free Bike.