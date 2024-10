Appuntamento mercoledì 30 ottobre alle 18

MESSINA – Un Halloween all’insegna dei libri dell’orrore e della lettura gotica, quello organizzato per mercoledì 30 ottobre alle ore 18 dall’associazione Terremoti di Carta. In collaborazione con il Mondadori Bookstore di Messina, infatti, tornerà nella libreria di via Consolato del Mare il laboratorio dal titolo Hallowreading, “letture da brividi” a tema horror. A coordinarlo sarà la professore Giusy Liuzzo.