I locali erano inutilizzati, progetto da 2 milioni

Sono stati consegnati stamani i lavori per la riconversione degli spazi attualmente inutilizzati della ex scuola dell’infanzia di via Scaminaci, a Bordonaro.

Un progetto finanziato con fondi Pnrr per un importo complessivo di 2 milioni e 200 mila euro. Gli storici locali della ex scuola verranno trasformati in un moderno centro polifunzionale dedicato alle famiglie.