L'ex mercato ittico va giù in attesa dell'I-hub dello Stretto - Tempostretto

In una fase avanzata i lavori a Messina, con la demolizione in vista della nuova struttura tecnologica

MESSINA – Il 7 giugno sono stati consegnati i lavori. Il 14 settembre sono iniziati i lavori per l’abbattimento dell’ex mercato ittico e degli ex Magazzini generali, ora in una fase avanzatissima. La demolizione vera e propria segna un avvicinamento all’obiettivo della realizzazione dell’I-hub dello Stretto.

In precedenza era stata demolita la facciata degli ex Magazzini, con l’addio al murale di “Lillo il marinaio”. Ora tocca all’ex mercato.

“Creare un contenitore come l’I-Hub, con un investimento da 70 milioni di euro, in una zona depressa in pieno centro città, vuol dire far vedere alle multinazionali che hanno partecipato al Sud Innovation Summit quanto la città sia pronta ad accogliere i ragazzi che lavorano nell’innovazione tecnologica. Giovani che sono dovuti andare lontano da Messina in cerca di un futuro”, ha dichiarato di recente il sindaco di Messina Federico Basile.

Un contenitore da riempire in termini di contenuti e idee.

