Bisognerà attendere ancora, invece, per gli ex Silos Granai

Sono stati consegnati stamani i lavori per la demolizione dei corpi di fabbrica ex mercati generali e mercato ittico. Al loro posto sorgeranno i nuovi edifici sede dell’I Hub.

Bisognerà attendere ancora, invece, per la demolizione degli ex Silos Granai, la cui progettazione esecutiva è ancora in corso.