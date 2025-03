L’ex Sanderson “caso studio” dell’Atelier di tesi dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Gli attivisti del comitato hanno attraversato lo Stretto per parlare della realtà di Tremestieri agli studenti di Architettura e Design

REGGIO CALABRIA – Il Comitato ex Sanderson si è “spostato” a Reggio Calabria, all’Università Mediterranea, dove ha avviato una collaborazione con l’Atelier di tesi “Lost in transition – Paesaggi produttivi e patrimoni industriali. Storia, conservazione, riuso”, tenuto al corso di laurea in Architettura dell’Ateneo. L’atelier, coordinato dal professor Nino Sulfaro, docente di Restauro dell’architettura, si propone di sviluppare un approccio alla conoscenza del patrimonio industriale in una prospettiva history-based, evidenziando come le transizioni energetiche e i processi di industrializzazione/deindustrializzazione abbiano lasciato sui territori manifestazioni materiali e immateriali.

In questa prospettiva, l’area dell’ex Sanderson di Tremestieri, insieme ad altri siti, costituirà un caso studio su cui gli studenti saranno chiamati ad avviare, con il supporto di docenti, studiosi e professionisti di vari settori, riflessioni sui processi di patrimonializzazione e, al contempo, sviluppare proposte di conservazione e riuso del sito in una chiave sostenibile e innovativa. Lunedì 3 Marzo si è tenuto il primo incontro, tenuto presso il dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Reggio Calabria, al quale hanno partecipato la Prof.ssa Laura Saija, docente di Urbanistica presso l’Università degli Studi di Catania, già coordinatrice della Coped nel 2023, Ivan Tornesi, Martina Barbagallo, Riccardo Runci, Nicola Pagano del Comitato Ex Sanderson e Giuseppe D’Avella di Parliament Watch. Il prossimo evento in programma vedrà la trasferta degli studenti di Reggio Calabria presso l’area dell’ex Sanderson per svolgere le prime attività conoscitive in situ.