L’ex scuola delle casette a Ritiro non resti “dimenticata e pericolante”

mercoledì 10 Settembre 2025 - 16:00

L'interrogazione di La Fauci: "Chiusa da anni e lasciata al degrado, gli abitanti vogliono chiarezza"

MESSINA – Il vicepresidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci, consigliere di Ora Sicilia, ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarezza sull’abbandono della storica “ex scuola delle Casette” a Ritiro.

Quelli dell’ex scuola delle casette sono edifici “chiusi da anni, lasciati al degrado”, per cui il consigliere ha posto alcune domande all’amministrazione guidata da Federico Basile e alla Patrimonio spa. La Fauci ha chiesto se la struttura sia o meno di proprietà del Comune, se ci siano progetti di recupero, vendita o demolizione e, se sì, in quali tempi.

Ex scuola delle Casette: “Tetti crollati e strutture pericolanti”

Nel documento il consigliere ha parlato di “tetti crollati o gravemente danneggiati, strutture pericolanti prive di porte e finestre, vegetazione incolta e aree utilizzate come deposito per veicoli e materiali”. Puntando l’indice contro la mancata manutenzione e vigilanza, La Fauci ha quindi chiesto chiarimenti nella speranza che si possa “destinare l’ex scuola a nuove finalità pubbliche o sociali per il quartiere”.

