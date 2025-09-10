L’ex scuola delle casette a Ritiro non resti “dimenticata e pericolante”

L'interrogazione di La Fauci: "Chiusa da anni e lasciata al degrado, gli abitanti vogliono chiarezza"

MESSINA – Il vicepresidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci, consigliere di Ora Sicilia, ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarezza sull’abbandono della storica “ex scuola delle Casette” a Ritiro.

L’ex scuola delle casette “chiusa da anni”

Quelli dell’ex scuola delle casette sono edifici “chiusi da anni, lasciati al degrado”, per cui il consigliere ha posto alcune domande all’amministrazione guidata da Federico Basile e alla Patrimonio spa. La Fauci ha chiesto se la struttura sia o meno di proprietà del Comune, se ci siano progetti di recupero, vendita o demolizione e, se sì, in quali tempi.

Ex scuola delle Casette: “Tetti crollati e strutture pericolanti”

Nel documento il consigliere ha parlato di “tetti crollati o gravemente danneggiati, strutture pericolanti prive di porte e finestre, vegetazione incolta e aree utilizzate come deposito per veicoli e materiali”. Puntando l’indice contro la mancata manutenzione e vigilanza, La Fauci ha quindi chiesto chiarimenti nella speranza che si possa “destinare l’ex scuola a nuove finalità pubbliche o sociali per il quartiere”.