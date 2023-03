L'ex Sea Flight pronto a nuova vita: "Con un'arena mobile daremo assaggio di ciò che sarà" - Tempostretto

Il sindaco Federico Basile ha parlato di cosa accadrà a breve nell'area prima occupata dall'eco-mostro. La struttura sarà removibile, in attesa del via al progetto da 12 milioni

MESSINA – Sono passati diversi mesi dalla demolizione di ciò che restava del Sea Flight, struttura a pochi metri dal Pilone, a ridosso della spiaggia di Capo Peloro, diventata per decenni il simbolo degli eco mostri messinesi insieme all’ex Sanderson, dall’altra parte della città. Adesso, in vista dell’estate, quella grande area utilizzata in maniera impropria come parcheggio per lungo tempo, ospiterà un’arena mobile da 5 mila posti. Una struttura temporanea che diventa “un assaggio di ciò che sarà”, secondo quanto spiega il sindaco Federico Basile.

Basile: “Ritroveremo un importante affaccio al mare”

“Abbiamo predisposto la progettazione di questa arena mobile in vista del progetto complessivo, finanziato con i piani integrati e con fondi di circa 12 milioni – spiega il primo cittadino -. Ma chiaramente i tempi non saranno brevi quindi quest’anno vogliamo dare un assaggio di ciò che sarà con un’arena che possiamo definire removibile. Ci consentirà di poter utilizzare quell’area che finalmente dopo decenni è stata liberata da quell’ecomostro chiamato Seaflight, ritrovando un affaccio al mare importante”.