7 giorni tra l’horror show delle destre e la Messina senza lavoro

di Marco Olivieri

7 GIORNI D’ORDINARIA FOLLIA – Le parole chiavi della settimana per orientarsi, da Messina al mondo.

A come Autonomia differenziata. Il centrodestra italiano si conferma incapace di concepirsi come una forza moderata e conservatrice all’interno dei valori della Costituzione italiana. Per fortuna c’è un “giudice a Berlino”. La Corte costituzionale ha demolito buona parte della legge che porta il nome di Calderoli. Che si possa proporre, se non una secessione, uno spostamento massiccio di risorse a favore delle regioni ricche, condannando ancora di più il sud, va contro i principi della nostra Carta.

Ma è bene non farsi illusioni. Giorgia Meloni, anche perché contrastata da un’opposizione debole e divisa, è un’abilissima politica. E lei, con Fratelli d’Italia, senza dimenticare la Lega di Matteo Salvini, le cui frasi populiste andranno un giorno studiate nei libri di scuola, faranno di tutto per minare dall’interno il sistema di pesi e contrappesi democratici. Il premierato è un’altra proposta da respingere ma è proprio l’idea di democrazia che sembra lontana e fragile in questo centrodestra. Una parte della destra italiana sarà sempre più ammaliata dalla nuova coppia da horror show della politica Trump e Musk. Su questo punto è bene non farsi illusioni.

H come horror e g come guerre. Un horror show politico che vede le destre dei muri e dei confini chiusi, da Trump a un’Europa e un’Italia senza ampio respiro politico, trionfare sul piano dell’egemonia culturale. Nel frattempo, le guerre continuano. E l’orrore per la guerra istraeliana a Gaza è seguito allo sgomento per l’invasione in Ucraina e all’attacco dei tagliagole di Hamas. Il mondo è in fiamme e la politica e la diplomazia appaiono pavide e impotenti. A volte tragicamente complici.

R come risanamento. Una delle poche iniziative positive portate avanti dal centrodestra nel sud d’Italia è quella del risanamento a Messina. Un giorno Messina non avrà più baracche, anche la strada è ancora davvero lunga. E, in questi casi, come in occasione della visita del presidente della commissione Periferie Battilocchio, il sindaco Basile ricorda anche il ruolo propulsivo svolto da Cateno De Luca. Appare probabilmente esagerato definirlo un modello nazionale, quello del risanamento a Messina, ma di sicuro l’impegno in tutti gli ambiti c’è e i risultati stanno arrivando. E dovrebbero continuare a esserci.

Con la bonifica della zona falcata, il parco e l’affaccio a mare dell’ex Fiera, e tanti altri elementi da risanare, sognare un’altra Messina è possibile. Ma, per farlo, occorre un processo sociale, economico e culturale che faccia davvero far rinascere la città. E c’è tantissimo da fare, a tutti i livelli.

P come ponte sullo Stretto. Il via libera sul piano ambientale non cancella i dubbi sulla grande opera. Dubbi di sostenibilità finanziaria e legati, ad esempio, agli aspetti geologici e sismici. E che dovranno essere affrontati da esperti. Nel frattempo, la lotta politica è ancora in corso e tutt’altro che scontata, in Italia e in Europa.

L come il lavoro che non c’è. Il rapporto Istat sulle città metropolitane conferma che il territorio messinese va male su occupazione, salute e istruzione. A Messina il tasso di occupazione (20 – 64 anni) è del 48,8 %, su una media nazionale del 66,3%. A Catania il 48,9%, a Palermo il 46,5, a Napoli il 45,4, a Reggio Calabria il 45.

Ci siamo interrogati più volte, anche in relazione al Sud Innovation Summit e al futuro polo tecnologico dell’I-hub, su quale futuro concepire per Messina. Tutto il Meridione ha bisogno di un piano europeo e nazionale di rinascita, trovando il proprio modello di sviluppo e riscatto sociale. Dal locale al nazionale, nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022). E quasi 5,7 milioni di individui (9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente).

La povertà in crescita

Ricorda l’Istat: “L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si mantiene più alta nel Mezzogiorno (dove coinvolge oltre 859mila famiglie, 10,2%,), seguita dal Nord-ovest (8,0%, 585mila famiglie) e Nord-est (7,9%, 413mila famiglie), mentre il Centro conferma i valori più bassi (6,7%, 360mila famiglie).

Tra le famiglie povere, il 38,7% risiede nel Mezzogiorno (41,4% nel 2022) e il 45,0% al Nord (42,9% nel 2022). Il restante 16,2% risiede nel Centro (15,6% nel 2022). E la Caritas ricorda, nel suo ultimo rapporto, che “la povertà assoluta in Italia interessa quasi 5,7 milioni di persone, quasi un decimo della popolazione”. All’abolizione del reddito di cittadinanza non è seguita alcuna misura alternativa efficacia e i danni sociali sono destinati ad aumentare.

R come revisione della Giunta Basile. Dietro l’apparenza, poco e nulla. Le dimissioni in massa di presidenti e Cda delle partecipate sembrano più un gioco di riposizionamento politico da parte del leader Cateno De Luca, piuttosto che un’attenta verifica dell’attività amministrativa, da estendere anche alla Giunta Basile.

A come Albania, m come migranti e v come vergogna. Vergogna che si prova di fronte a scelte, come quella del centro albanese, in violazione del diritto internazionale e dell’umanità. Un giorno l’Italia e l’Europa dovranno chiedere scusa per questa ostinata ottusità, antistorica e contraria a ogni sviluppo del mondo.

C come carcere, che non interessa a nessuno. Ha ragione Luca Bizzarri, del duo comico Luca e Paolo: sulle carceri “hanno fatto tutti schifo, destra e sinistra, e intanto siamo arrivati a 80 suicidi dall’inizio dell’anno”. “Hanno fatto schifo”, assecondando il sentire comune dell’opinione pubblica.

Le parole del sottosegretario Andrea Delmastro, alla presentazione delle nuove auto per detenuti al 41 bis, riguardo al suo “provare gioia nel non lasciare respiro a chi sta dentro la macchina della polizia penitenziaria”, saranno state pure equivocate. A sostenerlo è Fratelli d’Italia. Ma nel lapsus, come insegna Freud, c’è la spia di un sentire più autentico.

Il partito di Giorgia Meloni è l’erede, senza quella preparazione politica, dell’Almirante che invocava la pena di morte. In più la presidente del Consiglio non ha una classe dirigente all’altezza, per essere eufemistici. Ma lei, sul piano mediatico, rimedia. Per ora, il suo carisma è sufficiente per non calare nei sondaggi. Per la politica di un certo livello c’è tempo. O forse non ci sarà mai.

Buona domenica.

