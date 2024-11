Ponte, via libera dal ministero dell’Ambiente ma con 60 modifiche

La commissione di Valutazione ambientale esprime parere positivo al progetto. Il commento della sottosegretaria Siracusano

Il ministero dell’Ambiente dice “sì” al progetto del Ponte presentato dalla società Stretto di Messina. La commissione di Valutazione d’impatto ambientale ha espresso all’unanimità parere favorevole al progetto definitivo. Per la precisione, il sì è della Commissione tecnica di valutazione dell’impatto ambientale del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase)

La Commissione ha segnalato al progettista 60 “condizioni ambientali” da rispettare, che richiederanno modifiche agli elaborati nella fase esecutiva. Si tratta di prescrizioni in relazione all’ambiente naturale, terrestre, marino e agricolo. Ma anche indicazioni legate alla progettazione di dettaglio per le opere a terra, la cantierizzazione, la gestione delle materie, gli approvvigionamenti, il rumore e le vibrazioni.

Siracusano: “Ok a impatto ambientale bella notizia, non avevamo dubbi”

Così commenta Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia: “La Commissione tecnica di valutazione dell’impatto ambientale ha dato il via libera al progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, con le integrazioni previste sul riavvio dell’iter ‘nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte. Condizioni che dovranno essere ottemperate perlopiù nella fase della presentazione del progetto esecutivo’. Una bellissima notizia per l’Italia, per il Mezzogiorno, per la Sicilia e per la Calabria”.

E ancora: “Non avevamo alcun dubbio in merito a questa decisione. Il Ponte sullo Stretto, oltre ad essere una infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e commerciale del Paese, sarà una grande opera green, in grado di abbattere emissioni e inquinamento, favorendo una mobilità sempre più sostenibile”.

Articoli correlati