“Liberi di scegliere”, a S. Teresa un convegno sulla tutela dei minori in contesti malavitosi - Tempostretto

L'evento, organizzato dal Lions Club, si svolgerà sabato alle 10

S. TERESA – Un importante convegno sul tema “Liberi di scegliere: la tutela dei minorenni nei contesti di criminalità organizzata” verrà organizzato sabato 1 aprile alle ore 10,00, dal Lions Club di S. Teresa di Riva, presidente Roberto Crisafulli, presso il Palazzo della Cultura della cittadina ionica.

Relatori saranno il giudice Roberto Di Bella, presidente del Tribunale dei minorenni di Catania e ideatore del progetto ministeriale, il presidente regionale dell’ordine professionale degli assistenti sociali, Giuseppe Ciulla, che da anni segue le problematiche di giustizia minorile, e la senatrice Vincenza Rando, già vice presidente dell’associazione nazionale “Libera”, che collabora al disegno di legge, quale componente della 7.ma Commissione permanente, e parlerà sulle prospettive legislative. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente dell’Ordine degli Avvocati Paolo Vermiglio e le dirigenti scolastiche Enza Interdonato e Manuela Raneri.

Il convegno, finalizzato a migliorare la tutela giuridica dei minorenni, viene rivolto agli assistenti sociali, agli avvocati, alle istituzioni scolastiche e alle associazioni di solidarietà sociale, come supporto alla lotta della dispersione scolastica e per un valido aggiornamento normativo.

Il progetto “Liberi di scegliere” ha conseguito rilevanti risultati e ha già permesso a più di cento ragazzi ed alle loro famiglie di sperimentare nuovi orizzonti di vita per affrancarsi dai condizionamenti della malavita organizzata. Ha ispirato l’omonimo film del 2019 con Alessandro Preziosi, regia di Giacomo Campiotti, prodotto da Rai Fiction e Bibi Film tv. Prende spunto dal libro di autobiografico scritto dal giudice Roberto Di Bella con Monica Zapelli (scrittrice e sceneggiatrice cinematografica e televisiva) adottato anche come testo di narrativa in molte scuole medie.