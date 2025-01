Libeskind a Messina: “Il Ponte migliorerà la qualità della vita”. Ecco il centro direzionale

L'architetto di fama mondiale in Commissione Ponte. I rendering del centro direzionale a Villa San Giovanni

MESSINA – Daniel Libeskind, architetto di fama mondiale, è stato ospite insieme alla moglie Mina della commissione Ponte presieduta da Pippo Trischitta.

Il sindaco Federico Basile ha portato il suo saluto istituzionale: “Ci siamo incontrati anche l’anno scorso in una manifestazione estiva e abbiamo parlato della professionalità che l’architetto ha messo a disposizione per il centro direzionale che dovrebbe nascere a Villa San Giovanni e abbiamo parlato anche di rigenerazione urbana. Per me è un onore avere qui l’archistar e sua moglie. Bisogna rendersi conto delle potenzialità che ha il nostro territorio”.

Tangenziale nord e nuovo lungomare di Messina

Ad accogliere l’archistar anche il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, che ha sottolineato “l’orgoglio di avere ospite qui un architetto di fama”. Poi il vicesindaco Salvatore Mondello: “La presenza dell’architetto dimostra l’attenzione al territorio dove si attaccherà il ponte. Davanti a una norma nazionale il dibattito deve concentrarsi su queste dinamiche territoriali, che passano dalla rigenerazione urbana ma anche da questioni infrastrutturali di grande importanza come i collegamenti stradali tra Faro e l’imbocco autostradale, l’asse ferroviario che ha refluenze sul waterfront, la stazione centrale che perde il suo significato di stazione centrale perché lo snodo principale sarà Gazzi. Queste riflessioni sono centrali nell’attività dell’architetto”.

Il presidente dell’ordine degli Architetti, Pino Falzea, al fianco di Libeskind ha aggiunto: “Questa commissione ha fatto una cosa straordinaria nel portare qui un architetto in grado di trasformare i luoghi in cui progetta, dando forza al contesto in cui interviene. Abbiamo continui scambi di alto livello culturale che puntano a far crescere il territorio e la città. Collaboreremo sempre con chi vuole dare valore alla città. Lo abbiamo fatto con il Comune, con l’Autorità Portuale, con la Città Metropolitana”.

“Il Ponte migliorerà la qualità della vita”

Poi Libeskind: “Sono stato qui già lo scorso anno, Messina è veramente un tesoro prezioso. Ne sono molto affascinato. Vorrei condividere con voi il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e sono sicuro che voi sappiate quanto è importante per trasformare il territorio. Non è soltanto un progetto di alta ingegneria e architettura ma un’occasione per far crescere un’intera comunità, migliorando la qualità della vita dei cittadini delle due sponde dello Stretto in termini di economia, sostenibilità e ambiente. Questo progetto è stato nella mia mente per decenni, l’idea affascinante è di connettere questa città che è stato il centro del Mediterraneo, come tutta la Sicilia. Rappresenta anche un passo culturale per la comunità, non soltanto un intervento tecnico e infrastrutturale. Voglio farvi rendere conto di quanto queste due sponde siano estremamente vicine ma anche connesse all’intero Mediterraneo e all’Europa. Ci sono esempi analoghi, come il ponte che collega Danimarca e Svezia. Il ponte va collegato al patrimonio culturale di queste due sponde, alla bellezza e alla storia dello Stretto di Messina”.

L’archistar ha mostrato decine di slide con monete e manufatti antichi trovati sulle due sponde di Messina e Villa San Giovanni, rendering e foto panoramiche dello Stretto di Messina: “Bisogna trovare un equilibrio tra la memoria, il patrimonio culturale, l’ambiente e la quotidianità. Ciò che è importante è non solo l’infrastruttura ma creare un magnete che possa attrarre qui la gente, integrando la struttura stessa ad altre opere”.

Il centro direzionale

E infatti Libeskind ha parlato di “centri commerciali con hotel, centro congressi, spa, piscine, cinema multisala e aree verdi. Questo è un punto importante perché ci saranno aree da rinaturalizzare, il contesto intorno al ponte. Sarà una grande opportunità di rigenerazione verde, per creare bellezza intorno al ponte, valorizzando il waterfront che sarà completamente nuovo, con terminal nuovi per i traghetti ma anche un porticciolo turistico a Cannitello, zone per passeggiate e collegamenti al centro direzionale”.

L’architetto ha analizzato le varie aree di intervento, sottolineando l’importanza dei “sentieri panoramici come fonte di attrazione, ma anche la centralità del centro direzionale e di monitoraggio che nascerà a pochi metri dall’entrata del tunnel. L’obiettivo più ampio è di creare un’identità mediterranea attraverso l’interconnessione di culture e linguaggi grazie agli elementi rappresentativi e iconici del Mediterraneo. “L’idea è di far stare la gente insieme, di godere del territorio, di avere servizi. C’è anche la parte legata ai trasporti ma soprattutto bisogna far stare le persone insieme e far vivere loro il territorio.”.

