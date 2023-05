Liceo Seguenza. Scientifico in via Sant'Agostino, Linguistico e Artistico alle Ancelle Riparatrici - Tempostretto

Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto hanno separato gli indirizzi in modo tale da dire addio ai turni

Nuovi laboratori per le professioni digitali del futuro e per la trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento. Il liceo Seguenza li realizzerà grazie ai fondi Pnrr, dividendoli nelle due sedi scolastiche.

Gli Organi collegiali del Liceo (Collegio docenti e Consiglio d’Istituto) hanno deliberato di

dare stabilità agli indirizzi istituiti nella scuola, destinando permanentemente i Licei Linguistico e Artistico multimediale nella sede delle Ancelle Riparatrici (sulla circonvallazione, all’incrocio con via Palermo), mentre lo Scientifico tradizionale e Scienze applicate nella sede di via Sant’Agostino, evitando la turnazione trimestrale delle classi che tanto

disagio ha creato alle famiglie.

Questa soluzione è resa possibile dalla perfetta corrispondenza del numero di aule, presenti nella sede delle Ancelle Riparatrici, sufficienti a contenere interamente il Linguistico e l’Artistico con i relativi laboratori ed ambienti di apprendimento costruiti sulle esigenze specifiche di tali indirizzi.

Le attività extracurriculari, i progetti, i corsi, le certificazioni linguistiche, i viaggi d’istruzione, gli stage, aperti a tutti, costituiranno, come sempre, momenti di aggregazione e di unità degli studenti che in tali occasioni continueranno a condividere esperienze ed emozioni.

La scuola provvederà, inoltre, a favorire il raggiungimento della sede di Viale Regina Elena, attraverso misure concordate con gli Enti territoriali.