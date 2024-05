Lil Jolie di “Amici” e Bluey per il 19° compleanno del Centro commerciale Tremestieri

Sabato 25 e domenica 26 maggio il gran finale dell'anniversario con tanti eventi

MESSINA – Dopo aver stupito il pubblico di Amici, il programma cult di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Lil Jolie sabato 25 maggio alle 18,00 sarà a Messina al Centro Commerciale Tremestieri per abbracciare idealmente i suoi tantissimi fans in un attesissimo “firma copie” del suo nuovo album “La vita non uccide”.

Lil Jolie (vero nome Angela Ciancio) si è rivelata come una delle cantautrici più talentuose all’interno del talent show; in occasione del compleanno del Centro sabato 25 si esibirà in un mini live per i fan messinesi.

Domenica 26 maggio invece l’ultimo pomeriggio del compleanno del Centro sarà caratterizzato dalla presenza di BLUEY con cui potersi fare foto e intrattenersi in un pomeriggio di festa.

In attesa però del gran finale proseguono con successo, soprattutto nel weekend, gli eventi “galattici” per celebrare il 19^ anniversario del Centro Commerciale Tremestieri. Queste le iniziative che stanno catapultando grandi e piccoli in un’avventura cosmica che sta lasciando tutto tutti senza fiato:

– 𝗠𝗢𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗣𝗜𝗔𝗡𝗘𝗧𝗜, tutti i giorni per immergersi in una vera atmosfera spaziale.

– 𝗩𝗘𝗡𝗘𝗥𝗗𝗜 𝗚𝗔𝗟𝗔𝗧𝗧𝗜𝗖𝗢, ogni venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, su ogni spesa effettuata nei negozi del centro aderenti all’iniziativa sarà possibile ottenere dei buoni spesa a partire da 5 euro.

– 𝗘𝗦𝗣𝗟𝗢𝗥𝗔 𝗟𝗢 𝗦𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢 venerdì dalle 16.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 sarà possibile osservare lo spazio con l’aiuto di un visore 3D posto al terzo piano del Centro in un ambiente appositamente dedicato.

Per tutto il mese di maggio infine previste una serie di animazioni per intrattenere tutti i visitatori della struttura all’insegna anche dell’affascinante realtà virtuale.

E tornando al gran finale, il fine settimana conclusivo del compleanno del Centro Commerciale Tremestieri, sarà caratterizzato sabato 25 maggio alle 17,30 dalla consegna del Premio Messinesità intitolato all’indimenticato Mino Licordari, giornalista e conduttore di storici programmi televisivi.

Top secret per ora sul nome del personaggio amatissimo che riceverà il riconoscimento. All’evento saranno presenti i figli di Licordari, il giornalista Maurizio Licordari con le sorelle Maria Francesca e Manuela.