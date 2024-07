L’incidente di venerdì sulla A20, è morto il 56enne ricoverato

Era rimasto coinvolto in un tamponamento a catena in galleria

MESSINA – Una carambola fatale in galleria sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Era rimasto ferito in modo grave nell’incidente di venerdì e oggi è morto. Aveva 56 anni, originario di Firenze, ed era stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Sei i mezzi implicati nell’incidente avvenuto in direzione di Messina, nel tratto compreso tra Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata di Militello. Un’auto si è schiantata contro un muro all’interno della galleria Colonna, provocando il tamponamento a catena dei veicoli che sopraggiungevano.

Nell’incidente è stata coinvolta una famiglia di cinque persone. Una ragazzina di 10 anni e una bambina di meno di un anno sono ricoverate ma non sono gravi.