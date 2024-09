L’incidente mortale in centro a Messina, indagato automobilista scontratosi con Massimiliano Costa

L'uomo è stato sottoposto al drug ed alcool test. Al vaglio le tante video camere presenti in zona per chiarire la dinamica

E’ indagato per omicidio colposo il 34enne alla guida dell’Audi A1 che ieri si è scontrata con lo scooter Honda condotto da Massimiliano Costa, il 44enne morto durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale.

Indagine sull’impatto

Il caso è affidato al sostituto procuratore Annamaria Arena che ha avvisato il conducente del veicolo, sequestrato insieme al due ruote per permettere la perizia tecnica. L’uomo è stato già sottoposto al drug ed alcool test. Insieme alle verifiche mediche e tecniche su i due mezzi coinvolti, la magistrata ha chiesto alla sezione Infortunistica della Polizia Municipale, guidata dall’ispettore Giovanni Arizzi, di effettuare le altre verifiche essenziali alla ricostruzione della dinamica dell’impatto, anche attraverso l’acquisizione delle video camere di sorveglianza.

Il tragico incidente

L‘impatto è avvenuto intorno alle 17.30 di ieri in una zona video presidiata: Costa percorreva la via san Giovanni di Malta, al lato della Prefettura, quando ha impattato con l’Audi proveniente da via Libertà, all’imbocco di via Garibaldi. Lo scontro non era sembrato violentissimo tanto che il parrucchiere, che si stava recando proprio al suo negozio di via Cernaia, era cosciente quando è arrivato il 118. Quando è arrivato in ospedale, però, per lui non c’era più nulla da fare.