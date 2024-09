Messina, scontro auto-moto in centro, muore scooterista

La vittima è Massimiliano Costa, 44 anni. Le sue condizioni sono precipitate dopo l'impatto nei pressi di villa Mazzini. Poco dopo un altro incidente nello stesso punto

MESSINA – Non ce l’ha fatta il 44enne Massimiliano Costa, morto in ospedale dove era arrivato subito dopo l’incidente avvenuto intorno alle 17 su via Garibaldi all’incrocio con via san Giovanni di Malta, tra villa Mazzini e la Prefettura.

Massimiliano Costa, di professione parrucchiere, lascia moglie e due figli. L’uomo era alla guida di un grosso scooter Honda che si è scontrato con un’Audi A1 proveniente dal viale della Libertà. Violento l’impatto, che ha sbalzato Costa sull’asfalto, con una grave ferita alla testa. Quando gli uomini del 118 sono arrivati, è scattata la corsa al Policlinico, dove però è stato dichiarato deceduto dopo pochi minuti. Sul luogo è arrivato anche il padre della vittima.

In quel momento sul posto è passata una Volante della Polizia che si è fermata a deviare il traffico e prestare il primo soccorso. Sul posto anche gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, ai comandi dell’ispettore Giovanni Arizzi.

Poco dopo l’incidente costato la vita a Massimiliano Costa, sullo stesso punto, se ne è verificato un altro. Ed è rimasta ferita una donna, trasportata in ospedale da un’ambulanza.

Articoli correlati