L’incredibile storia di cinque gattini e della forza dei volontari: “Sembrava impossibile salvarli”

Noetaa e Aipae hanno combattuto con i cuccioli giorno e notte. Ora Mia, Vincenzo, Vera, Ginevra e Tobia cercano casa

MESSINA – La tenacia e il coraggio dei volontari di Aipae e NoetaaMessina ma anche la forza dei cuccioli ha permesso a cinque gattini di una cucciolata, tutti affetti dalla clamidia, di sopravvivere a un destino che sembrava segnato. La storia di Mia, Vincenzo, Vera, Ginevra e Tobia è partita intorno al 25 aprile quando la cucciolata è stata ritrovata dai volontari, in condizioni disastrose.

La loro storia raccontata in tutta Italia

Dal ritrovamento è stata una vera corsa contro il tempo per salvarli, tra cure costosissime e un piccolo miracolo: i gattini, praticamente ciechi, hanno recuperato praticamente la vista. Tra loro è Vincenzo quello messo peggio, ma come un piccolo leone è riuscito a migliorare giorno dopo giorno, così come la sorellina Vera. Sono cuccioli splendidi, la cui storia ha varcato i confini dello Stretto. Tanto che per la loro adozione anche Enpa Pistoia sta dando una mano a distanza, per l’adozione di due dei cinque gatti. E per la storia di Vincenzo si è mobilitata tutta Italia. Persino Royal Canin ha pubblicato l’appello e i post delle due associazioni hanno raggiunto migliaia di persone in tutto il Paese.

Ora c’è bisogno dell’ultimo sforzo per trovare una famiglia a tutti loro, ricordando che adottare un animale cieco non implica alcun impegno supplementare né deve spaventare. Ma va sottolineata ancora una volta la forza dei volontari, che hanno lavorato giorno e notte per salvare la vita ai cuccioli, a stretto contatto con i veterinari. Per informazioni e richieste riguardanti l’adozione bisogna inviare un messaggio WhatsApp al 3714777253.