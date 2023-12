Lipari. Droga nascosta nel forno e mille gratta e vinci rubati, arrestati tre giovani - Tempostretto

I carabinieri hanno sequestrato la droga, inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio

Si aggiravano nella zona del porto di Lipari quando sono stati controllati dai carabinieri. Tre giovani erano molto nervosi, così la perquisizione è stata estesa alla casa in cui convivevano.

Nascosti nel forno c’erano 32 grammi di cocaina, 145 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, mentre in una scatola nascosta in camera da letto c’erano 1.685 euro, ritenuti guadagno di spaccio.

Trovati e sequestrati anche diversi preziosi, un fucile da sub, due cellulari, elettrodomestici, computer ed oltre 1.100 gratta e vinci, che da accertamenti sono risultati proventi di furti perpetrati nei giorni scorsi.

Condotti in caserma, i tre giovani (di cui uno con precedenti) sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, denunciati per ricettazione e portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida.