Liquami a Mili, Amam: “Il depuratore non c’entra, un guasto da noi risolto”

La società risponde a Lega e Pd e si sofferma sulle cause del problema

MESSINA – Fiume di liquami Mili Moleti. Gli abitanti del villaggio nella zona sud di Messina hanno fatto i conti con uno sversamento di grande quantità tra le case, in via Nazionale. E la Lega e il Pd ha chiesto le dimisssioni di presidente e Cda Amam. Ora replica la stessa Amam: “In riferimento a quanto accaduto la scorsa notte a Mili Moleti, si precisa che il disagio è stato causato da un blocco temporaneo di circa 20 minuti di una pompa di sollevamento, verificatosi durante la notte. Il problema è stato prontamente risolto dal personale competente. Il blocco ha provocato lo sversamento di liquami, per il quale Amam è intervenuta immediatamente effettuando la pulizia e la sanificazione dell’area coinvolta. È importante evidenziare che si è trattato di un inconveniente tecnico non attribuibile al depuratore di Mili”.

Continua la società: “Ricordiamo anzi che il progetto di revamping in corso sta affrontando e risolvendo i problemi strutturali che mai nessuna amministrazione prima di quella De Luca e Basile aveva affrontato”.

