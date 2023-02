ll caso: truffata dall'avvocato. L'appello: "Altre vittime si facciano avanti" VIDEO - Tempostretto

Studio in centro, fare distinto, le chiede 10 mila euro e gliene promette 3 milioni. Ma la signora non vedrà più un centesimo

di Alessandra Serio, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – La testimonianza di una donna di 70 anni che, spinta dal desiderio di uscire dal precariato e realizzare il sogno di una vita, aprire una bottega, affida a un distinto avvocato 10 mila euro, fidandosi dei suoi consigli. Lui, un professionista noto in città, con studio in centro storico, le promette un ritorno da 3 milioni di euro per un investimento in Albania. Quando lei capisce che non vedrà un soldo, tenta di riavere i suoi soldi, rischiando la denuncia per stalking. E quando la donna prende il coraggio di denunciare, lui ricompare e la convince a ritirare la querela, promettendole indietro il denaro. Poi si rimangia tutto, e lei torna a denunciare.

Questa è soltanto una parte della storia della settantenne, che ricostruisce la vicissitudine ai nostri microfoni. Ma c’è di più. Il caso è ora al vaglio delle autorità giudiziarie e potrebbe non trovare riscontro. Intanto, però, gli investigatori stanno esaminando diversi episodi analoghi, con protagonista lo stesso legale. La malcapitata lancia perciò un appello ad altre vittime a farsi avanti, e a tutti quanti a guardarsi da professionisti che chiedono denaro millantandosi promoter, pur non avendo alcun titolo né abilitazione.