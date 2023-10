Lo Bosco (Rfi): "Entro fine anno lo studio di fattibilità del raddoppio Messina - Palermo" - Tempostretto

L'annuncio del presidente di Rete Ferroviaria Italiana

“Il Ponte sullo Stretto pone la Sicilia al centro dell’attenzione europea e internazionale e completeremo, quindi, le opere di collegamento al Ponte: d’intesa con Strisciuglio (amministratore delegato e direttore generale di Rfi) e Schifani abbiamo ritenuto di riprendere il progetto del completamento del raddoppio della Palermo-Messina. Il ministro Salvini e il viceministro Rixi hanno sostenuto la scelta e entro fine anno presenteremo lo studio di fattibilità tecnico-economica”.

L’annuncio del presidente di Rfi (Rete ferroviaria italiana) Dario Lo Bosco.

Attualmente il percorso tra Messina e Palermo è per 137 km a doppio binario e 87 km a binario unico, tra Patti e Castelbuono. I lavori per il raddoppio delle tratte Messina – Catania e Catania – Palermo sono già in corso, finalmente si apre l’iter per completare il raddoppio della principale direttrice siciliana.