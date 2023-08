Lo spettacolo dell'Allinparty tra sport e inclusione VIDEO - Tempostretto

Le immagini degli atleti impegnati nella quarta edizione dell'Allinparty e le parole del presidente Finanze, l'assessore Nicosia e il delegato Giorgio

MILAZZO – La seconda giornata è andata in archivio e il pomeriggio ha visto i partecipanti impegnati nelle varie discipline sportive, quest’oggi si replica sempre al Mediterranea Club di Milazzo e si chiude la quarta edizione dell’Allinparty 2023, evento di sport e inclusione.

Si dice soddisfatto Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi una delle società organizzatrice, e ci tiene a ringraziare chi sostiene la manifestazione e i volontari che la rendono possibile: “Siamo veramente soddisfatti della risposta che stiamo avendo e continuiamo a crescere. Un momento di condivisione il cui obiettivo è aggregare sempre di più. Rispetto allo scorso anno il Mediterranea Club è diventato sempre più accessibile e quindi anche su questo punto abbiamo centrato l’obiettivo della manifestazione”.

Sottolinea l’impegno del Comune di Milazzo l’assessore allo Sport Antonio Nicosia: “Il Comune di Milazzo ha sempre collaborato a quest’iniziativa io lo seguo da due anni e insieme a me è giusto citare il collega Pasquale Impellizzeri, assessore ai Servizi Sociali, e il Sindaco Midili. Milazzo non trascura la disabilità e abbiamo fatto interventi di inclusione e anche in ambito sportivo”.

L’auspicio del delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico Francesco Giorgio: “L’esperienza sta andando bene, lo sport è uno strumento privilegiato per far capire che esiste un percorso alternativo. Le iniziative come l’Allinparty sono fondamentali e bisogna dare continuità per far trovare alle persone con disabilità una loro dimensione e lo possiamo fare attraverso il dialogo”.

