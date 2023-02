Locali comunali per i rider: La Fauci chiede a Basile e Mondello di trovare posti adeguati - Tempostretto

Il consigliere parla delle lunghe attese dei lavoratori tra un ordine e l'altro, che sia al freddo o sotto il sole cocente: "I locali inutilizzati possono essere riconvertiti per loro"

MESSINA – Che fine hanno fatto le convenzioni per dare alcuni locali comunali inutilizzati ai rider? In sintesi è questo il quesito inserito dal consigliere comunale di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci nella sua interrogazione a risposta orale rivolta al sindaco Federico Basile e all’assessore con delega al Patrimonio, Salvatore Mondello.

L’interrogazione

La Fauci in premessa evidenzia come durante il periodo pandemico sia aumentato esponenzialmente l’impatto dei servizi di delivery sulla città, con una seguente crescita di ragazzi che con bici, monopattini o motociclette attendono a Piazza Antonello di ritirare gli ordini da trasportare poi fino alle case dei cittadini. “Questi ragazzi – spiega – attendono sia che piova o faccia freddo sia sotto il cocente caldo estivo negli spazi antistanti i locali convenzionati”.

E da qui la richiesta, con protagonisti i “locali inutilizzati” per cui chiede che sia avviata “una ricognizione” per sottoscrivere poi “una convenzione dedicata”. Per La Fauci potrebbero “essere riconvertiti in favore dei suddetti professionisti come vere e proprie aree di ristoro – riposo nelle more dell’espletamento delle proprie attività lavorative”. L’obiettivo quindi è duplice: da una parte trovare i locali idonei, dall’altra stipulare adeguate convenzioni che possano permettere ai lavoratori di avere un luogo dove ripararsi dal freddo o dal caldo.