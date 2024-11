Locri. Professore del liceo scientifico Zaleuco preso a pugni da un genitore di uno studente

L'uomo, dopo l'aggressione del genitore sarebbe caduto, per cui si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso del nosocomio cittadino

LOCRI- Preso a pugni da un genitore di uno studente. E’ successo ad un insegnante del liceo scientifico “Zaleuco” di Locri. L’uomo, dopo l’aggressione del genitore sarebbe caduto, per cui si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso del nosocomio cittadino.

Secondo i carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta subito dopo un colloquio scuola-famiglia, non propriamente positivo per l’alunno, a cui aveva partecipato il giorno prima la mamma. Il giorno dopo il padre dell’alunno si sarebbe presentato a scuola per avere dei chiarimenti, finendo per prendere a pugni l’insegnante.

Il docente, assistito dal personale della scuola, fortunatamente non ha riportato traumi significativi ma ha deciso ugualmente di ricorrere alle cure mediche. Per lui prognosi di una settimana. I carabinieri hanno identificato il genitore, che verrà segnalato alla Procura di Locri per lesioni.