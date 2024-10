“L’officina sotto sequestro e io senz’auto da 46 giorni”

Messina. Il racconto di una signora: "Io, vittima della burocrazia, ma la macchina mi serve per andare a curarmi in ospedale"

MESSINA “Il 20 agosto ho portato la mia macchina in un’officina per una verniciatura totale. Il titolare mi aveva subito rassicurato: il veicolo sarebbe rimasto lì per circa 10 giorni. Oggi, 5 ottobre, posso dire che non ho più rivisto la mia auto. Dopo 46 giorni, io, malata, sono priva della mia macchina. Uno strumento per me indispensabile. Il motivo? L’officina è stata sequestrata dall’Annona perché abusiva e non in regola con lo smaltimento dei rifiuti. Ed è iniziata la mia odissea burocratica”. A parlare è una signora avvilita, Irene Morganti, per “le inaccettabili lungaggini”.

E racconta: “Quando lasciai l’auto in quella officina, scrissi una frase con la matita per gli occhi (nella foto in evidenza, n.d.r.), dedicata alla mia macchina: Fatti bella che presto ritorni da me. Oggi mi sembra una sorta di premonizione”.

“Io, malata, quanto devo aspettare ancora per riavere la mia auto?”

Aggiunge la cittadina: “Devo pagare una multa? Fatemela pagare e ridatemi la mia auto. Sono ancora in attesa della decisione del magistrato che se ne sta occupando. Ho pure parlato con il comandante della polizia municipale, Giovanni Giardina, che è stato molto gentile. Ma, quando si ha bisogno di un mezzo, dato che io ogni giorno mi curo in ospedale, l’attesa diventa snervante”.

Il 4 settembre la signora è stata nella sede dell’Annona e ha presentato un’istanza. “Ho specificato, allegando documentazione, di essere malata e di necessitare con urgenza del mezzo per potermi recare in ospedale ed effettuare le necessarie visite e terapie”, spiega.

Continua Irene Morganti: “La polizia municipale mi ha riferito di dover aspettare la convalida del sequestro, prima di inoltrare la mia istanza in Procura. L’istanza è stata poi inoltrata il 13 settembre e da allora non ho ricevuto alcuna notizia. E nel verbale sull’officina sequestrata i veicoli presenti all’interno dell’area non vengono neanche menzionati. Quest’attesa non è più accettabile”.