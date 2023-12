Longi, testa di maiale sul cancello dei Carabinieri - Tempostretto

Accertamenti in corso per individuare l'autore del gesto, la carcassa abbandonata davanti la caserma

LONGI – Non si pensa ad un avvertimento ma le indagini sono in corso per capire cosa c’è effettivamente dietro il barbaro ritrovamento avvenuto ieri nel piccolo centro montano nebroideo, dove qualcuno ha infilzato una testa di maiale mozzata all’inferriata del cancello della caserma dei Carabinieri.

La Procura di Patti ha chiesto agli investigatori di verificare e di alzare il livello d’attenzione sui militari della caserma locale, ma al momento non sono emersi motivi che facciano pensare a qualcosa di serio. Gli accertamenti comunque proseguono: intanto l’Asp di Messina ha autorizzato il Comune allo smaltimento della carcassa. Dai primi riscontri non c’è traccia neppure del responsabile, almeno per il momento.