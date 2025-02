Loredana Bertè in concerto a Taormina, “location da urlo, non potevo dire no”

Tappa il 4 agosto al Teatro Antico per l'unica data in Sicilia di quest'anno

TAORMINA – “Per il mio “50 da ribelle” – Tour 2025 avevo deciso di fare poche date, ma in location da urlo… Non potevo dire di no a questa new entry! Per la prima volta mi esibirò al Teatro Antico di Taormina e sarà l’unica data in Sicilia di quest’anno!”. Così Loredana Bertè ha annunciato il suo concerto, il prossimo 4 agosto, nella Perla dello Jonio. Arriverà in Sicilia con il suo tour per 50 anni di carriera.

In ogni concerto Loredana Bertè ripercorrerà i grandi successi del suo repertorio, da “Sei bellissima” a “Folle città”, passando da “Il mare d’inverno” a “Dedicato”, da “Non sono una signora” a “E la luna bussò”. Nella scaletta non mancano gli ultimi successi come “Cosa ti aspetti da me”, “Figlia di…”, “Non ti dico no” e “Pazza”, per uno show che riesce ad unire varie generazioni. Sul palco sarà accompagnata dalla sua inseparabile Bandabertè. L’organizzazione del concerto taorminese è della Fondazione Taormina Arte Sicilia, con la direzione artistica di Gianna Fratta. La produzione dell’evento è firmata Marcello Cannizzo Agency e Gianfaby Production.