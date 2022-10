L'Orlandina perde ancora e coach Sussi si dimette - Tempostretto

Le dimissioni dopo la sconfitta in campionato contro Monfalcone per 64-73: "andamento negativo, oltre ogni previsione"

CAPO D’ORLANDO – L’allenatore David Sussi ha rassegnato le proprie dimissioni nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 ottobre. L’andamento negativo, oltre ogni previsione, dell’avvio di stagione, che ha determinato l’estromissione dalla Supecoppa al secondo turno e la sconfitta nelle prime tre giornate di campionato, non modifica gli obiettivi che la società ha fissato, e che cercherà di raggiungere moltiplicando i propri sforzi. La partita “incriminata” è la sfida al PalaFantozzi, Infodrive Arena, contro il Monfalcone.

Nella terza di campionato in Serie B una brutta Orlandina ha ceduto per 64-73. La squadra di coach Sussi gioca un buon primo difensivo, ma paga un cattivo rientro dagli spogliatoi in cui precipita fino al -16. Nell’ultimo parziale i paladini rientrano fino al -6, ma non basta per avere la meglio sulla Pontoni di coach Praticò. Alla sirena finale sono 23 i punti di Vecerina e 12 per capitan Passera. La preparazione della squadra, in vista della prossima partita che vedrà l’Orlandina impegnata a Padova domenica 23 ottobre, riprenderà domani agli ordini del vice allenatore Rodolfo Robustelli (nell’immagine in evidenza si confronta con David Sussi).

Orlandina – Monfalcone 64-73

Dopo un avvio di gara complicato, complici le basse percentuali al tiro, Capo d’Orlando prova a rispondere alla fisicità di Monfalcone chiudendo il primo quarto in vantaggio, con i punti di Baldassarre e Sandri, con il punteggio di 13-9.

Nel secondo quarto si segna veramente col contagocce, e la Falconstar ne approfitta grazie a Bellato, Bacchin e Medizza, che mandan tutti alla pausa lunga sul 25-28.

Al rientro dagli spogliatoi l’Orlandina paga un pessimo approccio ed i canestri Prandin, Mazic, Rezzano e Medizza issano gli ospiti fino al +16. Capo d’Orlando prova a rientrare fino alla fine, con i canestri di Vecerina e capitan Passera, ma alla lunga cede 64-73.

I risultati parziali dei primi tre quarti: 13-9, 25-28, 38-52.

Orlandina: Vecerina 23 (7/17, 1/3), Passera 12 (1/6, 2/3), Okereke 9 (4/5), Sandri 6 (3/6, 0/1), Triassi 6 (2/5, 0/2), Baldassarre 4 (2/8), Klanskis 4 (1/2, 0/2), Galipò (0/1), Telesca, Spada ne, Romagnolo ne, Pizzurro ne.

Coach: Sussi.

Monfalcone: Prandin 14 (2/7, 3/5), Mazic 13 (3/8 da 3), Medizza 13 (6/8, 0/1), Rezzano 12 (2/3, 2/8), Bacchin 10 (3/6, 1/2), Bellato 4 (1/1, 0/2), Marson 3 (1/1 da 3), Coronica 2 (0/2, 0/1), Furin 2 (1/3), Soncin (0/1 da 3), Cestaro ne.

Coach: Praticò.

