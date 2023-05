Lotto, tre ambi e un terno: vinti 77mila euro a Piraino; 14mila a Letojanni - Tempostretto

Si festeggia anche a Palermo con un terno secco da 22.500 euro

PIRAINO – La Sicilia torna a sorridere con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati vinti complessivamente 77.500 euro. A Piraino, in provincia di Messina, un fortunato giocatore ha realizzato tre ambi e un terno per un valore di 22.750 euro, stessa combinazione che ha portato sempre nel comune siciliano un’altra vincita da 18.250 euro. Si festeggia anche a Palermo con un terno secco da 22.500 euro mentre a Letojanni, in provincia di Messina, sono stati vinti 14 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6 milioni di euro, per un totale di 384 milioni da inizio anno.