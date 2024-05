Luis Fonsi a Messina, il cantante di “Despacito” ha incontrato il sindaco Basile FOTO

Il sindaco l'ha invitato a tenere un concerto in città: "Chissà... mai dire mai".

MESSINA – Luisi Fonsi turista a Messina. Il cantante portoricano, famoso sopratutto per il suo singolo “Despacito”, sta visitando la città insieme ad alcuni amici. Oggi l’incontro con il sindaco Federico Basile in un locale del centro. “A Luis – ha commentato il primo cittadino – ho dato qualche indicazione per visitare al meglio Messina e poi l’ho invitato per fare un concerto… chissà… mai dire mai!”.