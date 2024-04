L’Under 18 della “Nino Romano” in finale regionale

In casa al PalaCiantro le romanine superano Marsala nella partita di ritorno e avanzano all'atto conclusivo

MILAZZO – Nella partita di andata la “Nino Romano” si era imposta per 3-1 a domicilio sulla formazione del Progetto Volley Marsala, frutto di una prestazione non eccelsa ma sicuramente cinica dove ha saputo capitalizzare ogni errore delle avversarie. Così alle RomaNine bastava vincere solo due set per garantirsi l’accesso alla finale regionale di categoria, ne sono arrivati tre alla fine stavolta senza cederne nessuno. La concentrazione era dunque al massimo ed un tifo assordante ed incessante, carica ancora di più Prizzi e compagne mentre intimorisce le ragazze di coach Viselli che, vittima anche dell’assenza della palleggiatrice titolare, rimangono chiuse in un guscio di insicurezze che le porta, velocemente, a perdere troppi punti.

Questi sono i nomi delle ragazze che hanno conquistato la finale: Angela Bertè, Ilaria Prizzi, Alice Impellizzeri, Francesca Fleres, Rosalia Rispoli, Emma Di Paola, Sofia Cucinotta, Ginevra Pino, Kristel Rizzo, Manuela D’Arrigo, Simona Russo, Giada Pollicino, Greta Schepis, Alisia Pagano e Ilaria Saporita.

Le dichiarazioni della società

Nelle parole del presidente Lo Duca, si evince tutta la sua soddisfazione: “Non posso che ringraziare tutti per questo fantastico risultato, lo staff tecnico, quello dirigenziale, i tifosi, sempre presenti e calorosi ma, soprattutto, voglio ringraziare queste ragazze perché hanno fatto qualcosa di incredibile.” Lo Duca continua parlando proprio dei tifosi “Non ho parole! Una parte di questa vittoria è sicuramente merito loro perché hanno spinto la squadra fin dal riscaldamento e sapevo che non potevamo deluderli.” Infine una riflessione sulla finale “So solo che, sicuramente, incontreremo una formazione catanese per il resto mi godo questo momento e basta, ci penserà il mister, già da venerdì, a preparare la partita con il suo staff”.

Anche Mister Maccotta esprime tutta la sua soddisfazione: “Sono felicissimo perché abbiamo ancora dimostrato che con il lavoro e le competenze si può fare tanto anche essendo una piccola realtà. Sono orgoglioso di tutto e tutti: di tutte le ragazze, dello staff, della dirigenza, del percorso, dell’affetto con cui i nostri amici-tifosi ci “investono” ad ogni partita. Adesso prepareremo questa finale con la solita dedizione ed attenzione, sapendo che affronteremo una squadra molto forte”.