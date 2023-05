Lungomare del Ringo. "La V Municipalità esclusa dal tavolo tecnico" - Tempostretto

Lo dichiara il presidente Verso: "In quanto istituzione promotrice della riqualificazione dell'area, il presidente dell'Adsp Mega avrebbe dovuto convocarci"

MESSINA – Il futuro del lungomare del Ringo “Biagio Belfiore” e delle aree attorno. Sull’argomento è in programma stamattina un incontro promosso dal presidente dell’Adsp, Autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Mega, che ha convocato i rappresentanti delle istituzioni e delle partecipate. Ma non la V Municipalità, che non ci sta. Sottolinea il presidente Raffaele Verso, in accordo con i consiglieri: “In quanto istituzione cittadina promotrice della riqualificazione dell’area, ci aspettavamo un coinvolgimento in occasione del tavolo tecnico indetto dal presidente dell’Autorità portuale”.

Aggiunge Verso: “Tavolo tecnico a cui parteciperanno altre istituzioni e dal quale è stata esclusa proprio la V Municipalità, che avrebbe potuto dare il proprio contributo conoscendo bene il territorio.Voglio ricordare le azioni intraprese da questo Consiglio, attraverso atti e note indirizzate a tutti i soggetti coinvolti, al fine di ottenere interventi mirati alla bonifica dell’area e in particolare della spiaggia. E ci auguriamo che l’incontro di oggi possa portare ai risultati sperati nell’interesse della collettività e degli abitanti della nostra Municipalità”.

Il tavolo tecnico sulle aree del Ringo

Al tavolo, convocato dal presidente Mega, siedono il sindaco Basile, gli assessori Caminiti e Minutoli, l’ingegnere Antonio Cardia (dipartimento del Comune Servizi ambientali, sezione Igiene e Sanità), il comandante Giacomo Cirillo (Capitaneria di porto di Messina, Autorità marittima dello Stretto) e il comandante Giovanni Giardina, responsabile della sezione ambientale della polizia municipale.

