L'Unime Baseball per Ciechi vince il torneo Esordienti e prenota la Serie A - Tempostretto

Il racconto del tecnico Ammirato: "Era il nostro debutto ufficiale, siamo sfiancati ma soddisfatti. La Serie A? Sapremo il 15 ottobre"

BOLLATE – Esordio entusiasmante e ricco di soddisfazioni quello della Ssd UniMe che, nella splendida cornice dello stadio della Bollate Baseball (in provincia di Milano), si aggiudica il torneo “Esordienti” di Baseball per Ciechi, manifestazione realizzata dalla Commissione Baseball Giocato da Ciechi della Federazione Italiana Baseball Softball rivolta alle formazioni che intendono prendere parte al campionato di Serie A 2023/24.

Dopo un girone eliminatorio, il sabato, che ha visto la formazione allenata da Luisa Colosi ed Emilia Ammirato chiudere al primo posto l’Unime Baseball per Ciechi si è aggiudicata la vittoria nella finale di domenica mattina. L’Unime lavora da un anno e mezzo a questo progetto che era iniziato con un open day. Importante in quell’occasione la collaborazione dell’associazione Aurora Messina, diversi associati sono adesso tesserati con l’Unime per praticare questo sport. “A questo torneo abbiamo partecipato come outsider ma in realtà abbiamo poi vinto il torneo – racconta Emilia Ammirato, responsabile Unime settore baseball per ciechi e coach della battuta – Siamo molto soddisfatti era il nostro debutto ufficiale e i nostri atleti hanno lavorato tanto e i loro impegni sono stati ripagati anche con premi individuali. Abbiamo finito sfiancati ma il risultato è arrivato”.

La disciplina prevede di giocare nel campo di baseball e anche i vedenti che giocano si bendano, è previsto un accompagnatore che a differenza degli altri sport per non vedenti può dare solo indicazioni sonore tranne che nel percorso da terza base a casa base dove l’atleta deve effettuare la corsa da solo nel silenzio assoluto. La battuta in questa disciplina avviene in autonomia con una pallina sonora che il battitore si lancia da solo per poi colpire, non esiste quindi il ruolo del lanciatore. “Abbiamo giocato con sei atleti messinesi – prosegue Ammirato – ma si è aggiunto un atleta tesserato con una formazione lombarda, la Patrini Manate che ringraziamo pubblicamente, per cui abbiamo chiesto il nulla osta poiché è di Messina, ma lavora fuori, e ci teneva a partecipare con noi”.

Le squadre e gli staff che hanno preso parte al Torneo Esordienti sono stati ospiti della Bollate Baseball che oltre all’impianto ha offerto vitto e alloggio. “Ci teniamo a ringraziare anche la presidente Silvia Bosurgi che ci ha permesso di partecipare al torneo – conclude Ammirato – Saremo in Serie A? In questo momento non abbiamo il verdetto finale, lo sapremo il 15 ottobre quando ci sarà il 2° Torneo dello Stretto a Messina e sarà in quell’occasione che sarà sancita eventualmente la nostra ammissione. Intanto i tecnici delle altre squadre, che sono rimasti colpiti, si sono già mostrati propensi a darci la possibilità di giocare in Serie A”.

Lo svolgimento del torneo

Prima uscita per il team universitario contro gli All Star Young, formazione etnea composta da tante nuove leve ma anche da diversi giocatori di esperienza provenienti da società blasonate come Patrini Malnate, Lampi Milano e Leonessa Brescia. 5-5 il risultato finale di questo primo match del girone di qualificazione, gara che ha permesso agli atleti peloritani di prepararsi al meglio al secondo incontro, vinto 3-0 contro Rovigo. Nel pomeriggio altre due uscite per la formazione messinese, impegnati negli incontri di ritorno nuovamente contro gli All Star (vittoria per 2-0) e contro Rovigo (0-0 il finale).

A conclusione della prima giornata di gara al sabato, con due vittorie e due pareggi, la Ssd UniMe chiude la fase a gironi al primo posto e, di conseguenza, accede di diritto alla finalissima della domenica, disputata e vinta con il finale di 3-2 contro gli All Star Young. Nella partita che aggiudica il torneo, gli universitari si rendono protagonisti di una superlativa fase difensiva, con due azioni su tutte portate a termine da Giovanni Santamaria che, con due tiri millimetrici ben raccolti dall’atleta vedente Emanuela Pianotti, hanno fermato la fase d’attacco degli avversari mettendo in cassaforte la vittoria.

I protagonisti dell’Ssd Unime Baseball per Ciechi

Oltre alla vittoria del torneo, per l’UniMe Baseball per Ciechi sono tanti anche gli ottimi risultati individuali: Giovanbattista Nava è stato premiato come miglior giocatore senior del torneo, mentre in fase offensiva ottime prestazioni per Giovanni Santamaria e Massimiliano Neto (entrambi autori di 7 valide). Menzione speciale anche per la grandissima fase difensiva guidata, su tutti, da Giovanni Santamaria (premiato come miglior difensore del torneo).

La premiazione individuale di Giovanbattista Nava

Tanta la soddisfazione da parte dei tecnici universitari Luisa Colosi (manager in campo durante la difesa) ed Emilia Ammirato (coach di battuta), entusiasti per le prestazioni degli atleti e di tutto lo staff tecnico (Hanna Curby, Emanuela Pianotti, Loredana Garufi, Luisa De Salvo). Un ringraziamento particolare dall’Unime è rivolto alla società Patrini Manate per aver permesso al tesserato Massimiliano Neto, atleta di origini messinesi, di poter prendere parte al torneo vestendo i colori della Ssd UniMe.

Questi gli atleti del team universitario: Pietro Agostino, Massimiliano Neto (giocatore in prestito dal Patrini Malnate), Giovanni Santamaria, Santi Cottone, Giovanbattista Nava, Giuseppe Venuto, Raffaele Carbone. Questo lo staff tecnico: Luisa Colosi (manager in campo durante la difesa), Emilia Ammirato (coach di battuta). Giocatrici vedenti: Hanna Curby Emanuela Pianotti. Assistente alle palette: Loredana Garufi. Accompagnatore: Luisa De Salvo.