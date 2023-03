L’UniMe batte il fanalino di coda Brizz Nuoto. Coach Misiti: “Ottimo inizio” - Tempostretto

In serie B la formazione universitaria ritrova la vittoria casalinga. Ottimo primo quarto, concluso 6-1, che ha messo in discesa la sfida

MESSINA – Torna alla vittoria l’Ssd UniMe in serie B di pallanuoto, nell’11ª giornata del girone 4 supera in casa 12-7 la Brizz Nuoto. Sesta vittoria stagionale per la formazione di coach Misiti che mantiene il contatto con le prime posizioni della classifica, al momento in quinta posizione a quota 18 punti.

Tutto sommato soddisfatto l’allenatore locale: “La partita si è messa subito bene, abbiamo staccato un po’ e ci siamo rilassati giocando forse un po’ male dopo il primo quarto. Ora – dichiara coach Francesco Misiti – recuperiamo tutti e sabato saremo finalmente al completo dopo tre settimane. Contro l’Acese, che all’andata ci ha battuto di misura, sarà una partita spartiacque del nostro campionato”.

Una partita che inizia subito bene, dilagano gli universitari nel primo quarto e dopo otto minuti sono in vantaggio 6-1, gestione nei restanti tre parziali con la formazione ospite che comunque non si arrende e dà vita ad una partita equilibrata. Pesa al fischio finale il distacco accumulato nei primi minuti in cui l’UniMe ha avuto dalla sua anche tre rigori a favore.

Ssd UniMe – Brizz Nuoto 12-7

Pronti via alla prima azione a segno Diego Geloso per la squadra di casa, dopo due minuti raddoppia Motta. L’UniMe spreca una superiorità ma va a segno con Cama poco dopo. Pessimo avvio per la Brizz Nuoto che trova la reazione, e la rete di Saeli, a seguire in superiorità bravo Di Mauro tra i pali a negare la gioia di un secondo gol. In attacco per i peloritani nel finale di quarto due reti segnate su rigore da Lipej e Raineri, su azione nel finale la rete di Cama.

Nel secondo quarto aprono le marcature le reti di Saeli e Lipej, una superiorità concretizzata a testa, poi ancora un rigore per gli universitari trasformato da Diego Geloso, mentre gli etnei replicano con la rete di Catania, realizzata ancora in superiorità. Il primo tempo di conclude sul punteggio di 8-3.

Nel terzo periodo quarto tiro dai 5 metri, rigore, per l’UniMe a incaricarsene ci pensa Lipej, Diego Geloso poi marca ancora per gli universitari che conquistano il massimo vantaggio (10-3). La Brizz Nuoto reagisce ma quando non sbatte su Di Mauro trova il palo o la traversa (saranno tre i legni a fine gara). Nel finale Cama non concretizza un contropiede, mentre Anfuso dall’altra parte concretizza una superiorità per gli ospiti quasi allo scadere.

Nell’ultimo quarto non si fermano le squadre, apre D’Angelo per Messina, risponde Catania per gli ospiti con un rigore. Saeli punisce poi la formazione di coach Misiti in contropiede e Anfuso mette a segno la sua personale doppietta sul momentaneo 11-7. Nell’ultimo giro di orologio la formazione ospite si spinge in avanti e subisce il contropiede ben condotto da Vinci su suggerimento di Cama.

Parziali 6-1 2-2 2-1 2-3. Superiorità: 2/6, 3/10. Rigori 4/4, 1/1.

Arbitro: Alessio Acierno.