L'UniMe cede all'Arechi. Misiti: "La prestazione c'è stata, ha pesato l'espulsione" - Tempostretto

Pesano sull'8-12 finale i quattro gol segnati dagli ospiti durante i minuti di inferiorità numerica dovuti all'espulsione di Claudio Geloso

MESSINA – L’Ssd UniMe cede nell’ultima giornata del girone di andata in casa alla Rari Nantes Arechi per 12 a 8. Era già emergenza alla vigilia con Cama che non era in ottime condizioni e la gara si è complicata decisamente quando Claudio Geloso è stato espulso a metà secondo quarto. Fin lì la sfida era stata equilibrata e gli universitari hanno di fatto pagato dazio nel secondo quarto, il parziale dice 1-5 in favore degli ospiti.

“L’espulsione per brutalità che è stata data a Claudio ci ha ammazzato – commenta a fine gara coach Misiti – Eravamo anche rientrati sotto di due sul 7-9 senza appunto Claudio Geloso e Cama che si era infortunato. Siamo stati un pochino nervosi, ma la prestazione contro la seconda classifica che potevamo fare viste le premesse c’è stata. Non possiamo regalare due uomini alla seconda in classifica e giocare uno in meno per quattro minuti a causa della brutalità”.

Quando mancano 3’57” sul cronometro nel secondo quarto l’arbitro ferma il gioco ed estrae il cartellino rosso in direzione di Claudio Geloso autore, secondo l’ufficiale di gara, di un colpo proibito (una testata a quanto pare) verso un avversario. Non è un semplice rosso diretto che prevede che il giocatore non torni più in acqua, come quando riceve il terzo stop nel pozzetto, ma è una “brutalità”.

Viene assegnato rigore e l’UniMe è costretta a giocare i prossimi quattro minuti in inferiorità numerica. Proteste dalla panchina peloritana di Sergio Naccari a cui viene anche mostrato un rosso. Al di là della partita condizionata dall’episodio la società dovrà pagare una multa, ma soprattutto non potrà utilizzare Claudio Geloso nelle prossime due partite perché scatterà la squalifica.

Ssd UniMe – Rn Arechi 8-12

Inizia bene l’UniMe che passa in vantaggio grazie al rigore segnato da Claudio Geloso, replica l’Arechi con la conclusione di Gregorio ma respinge bene Federico Di Mauro, gli ospiti trovano comunque il pari con De Sio in superiorità numerica quando mancano 3 minuti alla sirena. Non ce la fa Cama che esce, alla vigilia aveva un problema ma ha comunque provato a essere della sfida. Vuolo, centroboa della Rari Nantes Arechi, ribalta momentaneamente la situazione con una pregevole girata, allo scadere, mancavano 2″, però Lipej, sfruttando la superiorità degli universitari, pareggia nuovamente dopo il primo quarto.

Nel secondo a segno Vuolo in superiorità, dall’altra parte non replica l’UniMe che quando mancano 3’57” sul cronometro vede Claudio Geloso espulso per brutalità, viene fischiato rigore contro e per tutto il tempo che rimane da giocare nel quarto la formazione di coach Misiti gioca con un uomo in meno. Gregorio mette a segno il rigore, a cui risponde Raineri dall’altra parte sempre dai 5 metri, ma poi in superiorità l’Arechi allunga decisa grazie alle marcature di Ragosa, due volte, e De Sio. In mezzo D’Angelo per l’UniMe non sfrutta un contropiede. Gli ospiti sono avanti a metà gara per 3-7.

Nel terzo quarto torna in parità numerica la formazione locale che vince il parziale per 2-1. Raineri accorcia in superiorità, poi la formazione di casa non sfrutta un altro uomo in più centrando due pali nella stessa azione con Lipej e sulla ribattuta con Raineri. Apicella dall’altra parte ristabilisce le distanze e anche per loro un legno con Vuolo che manda sulla traversa. Nell’ultimo minuto Lipej dalla distanza si inventa un gran gol e l’UniMe si riavvicina 5-8.

Al primo minuto dell’ultimo quarto l’UniMe deve fronteggiare una doppia inferiorità numerica, Ragosta va a segno per gli ospiti. Rispondono Vinci e Diego Geloso, il primo durante una superiorità, il secondo spingendo il pallone sulla riga in rete dopo che D’Angelo in contropiede aveva colpito un altro palo. Sotto 7-9 e con una nuova superiorità da sfruttare gli universitari, potrebbero rientrare definitivamente nel match, ma colpiscono la traversa con Raineri. Nel finale per due volte l’espulsione del centroboa messinese permette ad Apicella e Longo di segnare indisturbati due gol molto simili tra loro, nel mezzo la replica di Raineri. Nel finale ancora a segno l’Arechi con Monetti la cui marcatura fissa il risultato sul finale di 8-12.

Tabellino

Ssd UniMe: Di Mauro, Micalizzi, C. Geloso 1, Lipej 2, Caliri, Maccarone, Motta, Vinci 1, D. Geloso 1, Bonansinga, D’Angelo, Raineri 3, Cama.

Allenatore: Francesco Misiti.

Rn Arechi: Milione, Vuolo 2, Paglietta, Longo 1, De Sio 2, Ragosta 3, Baviera, Gregorio 1, Albano, Monetti 1, Iannicelli, Apicella 2, Landi.

Allenatore: Marcello Barletta.

Risultati parziali: 2-2 1-5 2-1 3-4.

Superiorità numeriche: 3/7, 5/8.

Rigori: 2/2, 1/1.

Arbitro: Mattia Bernini di Milano.

Claudio Geloso espulso al 5′ del secondo quarto.

Sergio Naccari (assistente tecnico UniMe) espulso al 5′ del secondo quarto.

Lauro Cafiero (accompagnatore) espulso al 2′ del quarto quarto.