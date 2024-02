L’Unime cede di misura a Napoli e perde il primato del girone

In una trasferta complicata e con l'assenza di un uomo importante la formazione universitaria perde e si rammarica per un rigore non andato a segno

NAPOLI – Trasferta sfortunata per l’Unime di pallanuoto che trova la seconda sconfitta in campionato contro la Nuoto 2000 Napoli. Per la settima giornata del girone 4 di Serie B gli universitari hanno fatto visita ai partenopei alla piscina Scandone, espugnata appena qualche settimana fa. Questa volta nonostante una partita gagliarda il risultato non è stato positivo con i locali che sono passati di misura per 11-10. Non aggiunge punti alla propria classifica l’Unime che viene così scavalcata in testa alla classifica e passa da prima a terza, a due lunghezze dalle nuove capoliste Basilicata Nuoto 2000 e Muri Antichi.

La formazione di coach Misiti era priva di Cusmano, squalificato, ed è praticamente incappata nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna contro Salerno in quel caso lo stesso Cusmano era stato costretto a lasciare la vasca a fine primo quarto dopo il rosso che gli è costato la squalifica in questo turno. La beffa per l’Unime è stata che nonostante la trasferta complicata e l’assenza di uno dei giocatori più talentuosi ha rimontato nell’ultimo quarto un triplo svantaggio dal 9-6 a 9-9 e a quel punto, a pochi minuti dalla fine, ha fallito un rigore che poteva valere il sorpasso. Autore di una grande partita è stato Longo che ha realizzato cinque reti di cui quattro nell’ultimo quarto.

Longo durante una sfida casalinga (foto di Alessandro D’Angelo)

C’è amarezza nelle parole al termine del match del direttore sportivo “universitario” Sergio Naccari: “Siamo un poco arrabbiati perché abbiamo avuto la palla del possibile vantaggio che avrebbe cambiato la partita, ma sbagliare i rigori fa parte del gioco. Dobbiamo subito azzerare e prepararci alle ultime due partite del girone di andata. Sono alla nostra portata e dobbiamo vincere per chiudere il girone d’andata per come ci aspettavamo. Ci sta perdere a Napoli contro una squadra che merita molti più punti in classifica perché ha giocatori importanti”. Settimana prossima altra trasferta campana per l’Unime che farà visita al San Mauro Nuoto fanalino di coda del girone alla piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta.

Nuoto 2000 Napoli – Ssd Unime 11-10

Lunga fase di studio con la prima rete che arriva superata la prima metà di primo quarto con Lupeji che sblocca la partita, pareggiano i locali in superiorità con Vitullo ma prima della sirena raddoppiano gli universitari con Longo. Il secondo quarto si apre con la rete nuovamente in superiorità di Varavallo a cui segue quella di Vitullo per il sorpasso locale (3-2). Risponde Giacoppo e poi l’Unime passa nuovamente a condurre dopo il rigore di Lupejji sul 3-4, nel finale però ancora a segno i locali con Corcione e Simonetti in superiorità (5-4).

Nel terzo quarto Cama impatta per l’Unime in superiorità, Cerchiaro e Vitullo rispondono sempre con l’uomo in più tornando in testa. Prova a limitare i danni Giacoppo sfruttando nuovamente l’uomo in più ma Napoli prova a dare una decisa accelerazione andando a segno altre due volte con Ruocco su rigore e Corcione negli ultimi 30 secondi. Alla fine del terzo quarto i padroni di casa sono avanti per 9-6.

Gli universitari iniziano l’ultimo parziale con una bella reazione e trovano una tripletta di Longo che azzera il vantaggio locale. A questo punto quando mancano meno di tre minuti Giacoppo ha una possibilità con un tiro di rigore di riportare i peloritani avanti, vantaggio che mancava da metà secondo quarto, ma fallisce dai cinque metri. Nel finale tornano avanti di due i partenopei con le segnature di Simonetti e Varavallo, nel finale Longo segna il personale poker del suo quarto quarto, cinque in totale le marcature del numero quattro universitario, e fissa il punteggio sull’11-10 finale.

Tabellino

Parziali: 1-2, 4-2, 4-2, 2-4. Superiorità: 6/13, 4/9. Rigori: 1/1, 3/4.

Arbitro: Baretta.

Nuoto 2000 Napoli: Fuorto, Iacovelli, Renzuto, Ruocco 1, Corcione 2, Di Martire, Simonetti 2, Musacchio, Lucarelli, Lerchiaro 1, Di Costanzo, Vitullo 3, Torti, Varavallo 2.

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 5, Lupeji 2, Sciavà, Motta, Giacoppo 2, Sarno, Bonansinga, D’Angelo, Cama 1, Caliri.

Allenatore: Francesco Misiti.

Risultati e classifica Serie B girone 4

Nuoto 2000 Napoli – Ssd Unime 11-10

Muri Antichi – Basilicata Nuoto 2000 9-7

Ortigia Academy – Cus Palermo 8-10

Ws Napoli Lions – Cesport Italia 10-12

San Mauro – Cn Salerno 10-11

Muri Antichi, Cn Salerno 15 punti

Unime, Cus Palermo 13

Cesport, Ws Napoli Lions, Basilicata Nuoto 2000 9

Nuoto 2000 Napoli 8

Ortigia Academy 5

San Mauro 4

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo

Articoli correlati