L’Unime di pallanuoto cede al San Mauro e va ai playoff da terza del girone

Sconfitta nell'ultima giornata di stagione regolare per 11-6, si svegliano tardi gli atleti di coach Misiti che hanno sopperito anche alle assenze

In quel di Caserta la formazione dell’Ssd UniMe chiude con una sconfitta la stagione regolare in serie B. Gli universitari del presidente De Francesco mancano quindi l’assalto al secondo posto, occupato dalla Nuoto 2000 Napoli, e andranno ai playoff da terza del girone 4. Nel prossimo weekend gli atleti di coach Misiti sono attesi dalla trasferta contro Roma Eur che ha chiuso al secondo posto nel girone 3, sfida di ritorno il mercoledì successivo alla Cittadella ed eventuale “bella” nuovamente a Roma. In caso di passaggio del turno affronterebbero nella finale promozione la vincente della sfida tra Ortigia, prima del girone 4, e Polisportiva Delta, quarta del girone 3.

San Mauro – Ssd UniMe 11-6

Ottimo avvio dei padroni di casa che scappano via sul quattro a zero grazie alle redi di Carlevalis, Esposito, Andrè e Iaccarino. Ad inizio secondo quarto massimo vantaggio sul 5-0 firmato Andrè su rigore poi finalmente la prima rete universitaria con Longo, ma i campani vanno ancora a segno con Maffettore e D’Agostino. Match già indirizzato a metà tempo sul 7-1.

Si sveglia tardi la squadra di coach Misiti che subisce ancora le reti di Maffettore e Dell’Atti prima di siglare con Viola e Longo il 9-3, San Mauro raggiunge la doppia cifra grazie a Sarnataro. Solo nell’ultimo quarto l’UniMe vince almeno il parziale, due rigori di Longo e un sua rete nell’ultimo minuto valgono le tre reti universitarie con San Mauro che arrotonda ad 11 col centro di D’Ambra.

Tabellino

Parziali: 4-0, 3-1, 3-2, 1-3. Superiorità: 3/6, 2/5. Rigori: 1/1, 2/2.

San Mauro Nuoto: Vettor, D’Agostino 1, Muscerino, Carlevalis 1, Nocerino, Esposito 1, Iaccarino 1, D’Ambra 1, André 2, Dell’Atti 1, Sarnataro 1, Ventura, Cerbone, Maffettore 2.

Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 5, Lupeji, Viola 1, D’Angelo, Giacoppo, Claudio Geloso, Sarno, Milana, Costa.