L’Unime è la società siciliana più rappresentata ai campionati italiani di Roma

Gli universitari portano 11 atleti e 22 gare individuali tra tutte le categorie più 2 staffette, nessun'altra in Sicilia ha fatto meglio

Saranno ben 11 i nuotatori della Ssd UniMe a rappresentare i nostri colori ai Campionati Italiani Estivi di Categoria, il più importante appuntamento nazionale della stagione, in programma al Foro Italico di Roma. Dal 31 luglio al 2 agosto scenderanno in vasca i nuotatori Categoria Ragazzi. Dopo un giorno di pausa toccherà a Juniores, Cadetti e Seniores sfidarsi in vasca dal 4 all’8 agosto. I Ragazzi gareggeranno nelle serie, scenderanno quindi in acqua una sola volta per gara, Juniores Cadetti e Seniores invece secondo lo schema della batteria al mattino ed eventuale finale al pomeriggio. Tutte le gare live sul canale youtube della Federnuoto.

Due Ragazzi dell’Unime

Era già certa della partecipazione Aryiel Angemi che aveva staccato i pass nei 50 e 100 stile libero e nei 100 dorso e farfalla. L’atleta universitaria ha aggiunto anche i 50 dorso e 50 farfalla, per i Ragazzi non era previsto tempo limite quest’anno ma si entrava a scorrimento. Entra a scorrimento, visto che non aveva pass, Domenico Fortunato Pennestrì che sarà in gara nei 100 e 200 stile e nei 100 farfalla, pronto a fare esperienza.

Staffette e possibilità di medaglie tra i più grandi

Dal 4 all’8 agosto, invece, sarà il turno di Juniores, Cadetti e Seniores. Anche qui c’erano atleti già qualificati, come Emma Arcudi nei 50 e 100 sia stile libero che farfalla, la reggina aggiunge i 200 stile libero scorrendo la graduatoria, la compagna Sabrina Ferrara nuoterà i 50 e 100 farfalla e ha aggiunto i 200, Giorgia Iaria tra le Seniores impegnata nei 100 farfalla aggiunge i 50, tra le donne ancora Silvia Raffa che aveva staccato già i pass nei 50, 100 e 200 metri rana, Anita Delia già certa di nuotare i 100 farfalla rientra anche nei 50 e 200. Tra gli uomini erano già in gara Cristian Molonia nei 400 stile libero, e aggiunge le distanze 800 e 1500, e Alessandro Barbaro nei 100 stile libero.

Si aggiungono alla spedizione Matteo Bolignano nei 200 rana, Carola Costarella nei 50 farfalla. Emma Arcudi è iscritta col primo tempo nei 50 farfalla Cadette, mentre la compagna Sabrina Ferrara è seconda nella stessa categoria nei 100 metri. In più l’Unime sarà iscritta nelle staffette 4×100 stile libero e Cadette con atlete anche di categoria inferiore, quindi più piccole. Nella staffetta tutta stile libero oltre a Arcudi e Ferrara anche le Juniores Raffa e Costarella, nella 4×100 mista le solite Arcudi e Ferrara, entrambe Cadette, con Raffa Juniores e Angemi che resterà dopo il campionato riservato ai Ragazzi.