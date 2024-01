L’Unime espugna la “Scandone” di Napoli e resta capolista imbattuta

Gli "universitari" della pallanuoto si impongono per 7-10 in casa della Lions Napoli. Ottima prestazione dei ragazzi di coach Misiti ancora imbattuti nel girone 4 di Serie B

NAPOLI – Una grande prestazione per l’Ssd Unime di pallanuoto che vince nella quinta giornata del girone 4 di Serie B alla piscina “Scandone” di Napoli. Gli universitari di coach Misiti hanno piegato una rivale per la testa della classifica, la Napoli Lions quarta in classifica è stata battuta per 7-10. Una partita sentita con rigori da entrambe le parti e che già nel primo quarto ha regalato spettacolo con nove reti.

Si esalta Raffaele Cusmano autore di cinque reti personali tra i peloritani, ma la prestazione è stata corale con la squadra di Misiti abile ad andare avanti di tre reti (2-5) nel primo quarto. Dopo l’aggancio dei partenopei, sul 6-6 a metà gara, ha avuto la forza di scappare nuovamente con un terzo quarto in cui sono andati a segno quattro volte con Di Mauro che al contrario ha mantenuto inviolata la propria porta. Finale in gestione nell’ultimo quarto concedendo una sola rete ai locali.

L’Unime resta quindi al comando del girone 4 con 13 punti in cinque partite, dopo il pari all’esordio in terra etnea contro Muri Antichi sono arrivate soltanto vittorie, quattro consecutive. Settimana prossima si torna in casa contro Cn Salerno alla piscina scoperta della Cittadella Universitaria, altra occasione per avvicinare ampiamente l’obiettivo stagionale che è quello della qualificazione ai playoff.

Napoli Lions – Unime 7-10

La partita non sembra iniziare bene con l’Unime che concede un rigore che Santamaria fallisce, la replica sempre dai cinque metri con Cusmano che va a segno, per l’Unime segue la rete di Lupeji. La replica dei locali arriva nuovamente con un tiro di rigore, stavolta trasformato da Scalzone (1-2). Primo quarto di gara prolifico con le doppiette che seguono di Cusmano e Scalzone, prima che gli universitari prendano il largo grazie a Longo e Cama che portano gli ospiti sul 2-5. Nel finale prova ad accorciare Miraldi, ma Cusmano in superiorità conferma il +3 a pochi secondi dalla prima sirena.

Nel secondo parziale in vasca solo la Napoli Lions che va a segno tre volte in superiorità numerica con Miraldi, Telese e Scalzone. Cusmano fallisce un rigore e la partita a metà gara è in equilibrio 6-6. Nel terzo quarto però l’Unime ricambia e va a segno addirittura quattro volte con Napoli che resta a zero: Cama, in superiorità, e Giacoppo ad inizio quarto, a metà tempo Cusmano su rigore, nell’occasione espulso Scalzone il migliore dei partenopei, e poi ancora il mancino peloritano a 14″ dalla sirena firma il personale pokerissimo. Nell’ultimo quarto in gestione il gruppo di coach Francesco Misiti che subisce una sola rete da Occhiello a metà dell’ultimo quarto che fissa il punteggio finale sul 7-10.

Tabellino

Napoli Lions: Milione, Occhiello 1, Percuoco, Tiberio, Scotti Galletta, Miraldi 2, Riccitello, Telese 1, Ronga, Santamaria, Cossu, Scalzone 3, Mola, Giannetti.

Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 1, Lupeji 1, Sciaba, Cusmano 5, Giacoppo 1, Milana, Motta, D’Angelo, Cama 2, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti

Parziali 3-6, 3-0, 0-4, 1-0.

Superiorità numeriche 3/8, 2/6.

Rigori: 2/3, 1/2.

Arbitro: M. Giacchini.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo

