L’Unime la spunta contro il San Mauro, Longo uomo partita con sei reti

Gli universitari tornano alla vittoria e sono secondi in classifica, in svantaggio anche di quattro reti il gruppo messinesi l'ha ribaltata nell'ultimo quarto

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Torna alla vittoria l’Unime in serie B di pallanuoto. Dopo due sconfitte di misura contro due campane quest’oggi alla Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere gli universitari sono tornati alla vittoria nell’ottava giornata di campionato. Un’altra partita tirata e decisa col minimo scarto, ma questa volta a segnare una rete in più, 10-11, sono stati i messinesi allenati da coach Misiti.

Forse non la migliore partita della squadra cara alla presidente Silvia Bosurgi ma come ha sottolineato anche il direttore sportivo Sergio Naccari era importante tornare alla vittoria. Una vittoria firmata da Longo, che oltre a firmare la doppietta che è valsa il sorpasso finale negli ultimi minuti del quarto quarto, si è caricato la squadra sulle spalle nei momenti complicati mettendo a segno sei delle undici reti dell’Unime.

La formazione peloritana sfruttando anche lo scontro diretto tra Salerno e Muri Antichi recupera una posizione in classifica, due lunghezze dietro Muri Antichi, e aspetta l’esito di Cus Palermo contro Napoli Lions per capire se resterà il seconda posizione solitaria o verrà appaiata dai palermitani. Settimana prossima si chiude il girone d’andata, per l’Unime partita casalinga il 17 febbraio contro la Cesport Italia.

San Mauro Nuoto – Ssd UniMe 10-11

Inizio in salita per gli universitari che a metà primo quarto si ritrovano sotto per tre reti a zero, marcate da Esposito, Mele e Andrè. Provano ad accorciare le distanze Longo e Cusmano, ma con una buona conversione con l’uomo in più D’Avanzo e Mele fissano il punteggio per i locali sul 5-2 alla fine del primo quarto.

Ad iniizo del secondo il massimo vantaggio campano è firmato da Andrè (6-2). Due reti di Longo nuovamente permettono agli uomini di coach Misiti di tornare in scia al cambio campo sul 6-4. Nel terzo quarto viene fuori il cuore degli universitari, dopo la rete di Giacoppo San Mauro riallunga con le segnature di Andrè e D’Avanzo, sotto di tre reti gli universitari la impattano a pochi secondi dalla sirena grazie alle segnature di Lupeji, Vinci e Longo nuovamente.

L’ultimo quarto inizia con le squadre che sono 8-8, al primo vantaggio in partita universitario firmato Cama, risponde San Mauro con Mele e il rigore di Iaccarino. Nel finale però altre due reti di Longo, sei in totale quest’oggi e prolifico in tutti i quarti, regalano la vittoria alla formazione ospite per 10-11.

Tabellino

Parziali: 5-2, 1-2, 2-4, 2-3. Superiorità: 3/10, 2/5. Rigori: 1/1, 1/3.

Arbitro: A. Musio.

San Mauro Nuoto: Vettor, Mele 3, D’Agostino, Carlevalis, Selcia, Esposito 1, Iaccarino 1, Russo, Andrè 4, D’Avanzo 1, Sarnataro, Dell’Atti, Caputo, De Martino.

Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci 1, Longo 6, Lupeji 1, Sciabà, Cusmano 1, Giacoppo 1, Milana, Sarno, D’Angelo, Cama 1.

Allenatore: Francesco Misiti.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo

Articoli correlati