L’UniMe pareggia contro la Cesport Italia nel recupero infrasettimanale

La sfida giocata mercoledì sera ha visto gli universitari uscire imbattuti, sabato ultima giornata di stagione regolare con ancora una trasferta in Campania

Buon pareggio per la formazione universitaria nella 16ª giornata del campionato di Serie B di pallanuoto. La sfida contro la Cesport Italia, inizialmente in programma per sabato 26 aprile e rinviata in occasione dei funerali di Papa Francesco, è stata recuperata nella serata di mercoledì alla piscina Scandone di Napoli. Il risultato è stato un pareggio 11-11 che sta forse un po’ stretto alla compagine di coach Misiti visto che nell’ultima frazione di gioco gli universitari si erano trovati per due volte avanti di due reti 7-9 e 9-11 venendo entrambe le volte ripresi.

La squadra cara al presidente De Francesco chiuderà la propria stagione regolare sabato in trasferta nuovamente nel napoletano contro il San Mauro. Nel girone 4 dopo 17 giornate l’Ortigia è prima a quota 41 e sfiderà in casa il Nuoto 2000 Napoli secondo a 39. Unime terza a 36 che chiuderà in trasferta col San Mauro quarto a 28 e non ancora certo dei playoff. In caso di concomitante vittoria sia dell’Ortigia che dell’Unime, quest’ultimi chiuderebbero a pari punti con il Nuoto 2000 Napoli prendendosi anche il secondo posto in graduatoria in virtù dello scontro diretto favorevole (una vittoria e un pareggio).

Cesport Italia – Ssd UniMe 11-11

La partita inizia meglio per gli ospiti che si portano in vantaggio con D’Angelo, la doppietta di quest’ultimo nella prima frazione è pareggiata dalle rete di Bouche e De Buono. Ancora parità che regge con le reti di Diego Geloso da una parte e Felicella dall’altra. Nel secondo quarto prova la fuga la formazione di casa, alla rete ospite di Claudio Geloso, replicano le tre reti locali di C. Corcione, A. Esposito e Perrotta per il momentaneo 6-4 a metà gara.

La replica dell’UniMe non si fa attendere e con un contro parziale identico la formazione peloritana impatta. Per i padroni di casa in rete Perrotta, per gli universitari due volte D’Angelo e Longo. L’ultimo quarto inizia sul 7-7 ma gli uomini di coach Misiti provano l’allungo grazie alle reti di Claudio Geloso e Longo, accorcia le distanze con R Corcione che dimezza lo svantaggio. Longo rimette avanti di due gli universitari, ma ancora batti e ribatti con la rete di D. Esposito, a quattro minuti dalla fine l’ultima rete ospite di Diego Geloso per il 9-11. Ma nei minuti finali vanno a segno Bouche e Felicella, quest’ultimo a 18″ dalla sirena, che stappan il pareggio.

Tabellino

Cesport Italia: Orbinato, Felicella 2, Sperandeo, Perrotta 2, Bouchè 2, Soprano, C. Corcione 1, D. Esposito 1, De Buono 1, Femiano, Angelone, A. Esposito 1, Capitella, R. Corcione 1.

Allenatore: Gagliotta.

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, C. Geloso 2, Longo 3, Lupeji, Viola, D’Angelo 4, Costa, D. Geloso 2, Bonansinga, Milana, Sarno, Caliri.

Allenatore: Misiti.

Arbitro: Gomez.

Parziali: 3-3; 3-1; 1-3; 4-4. Superiorità: 3/7, 2/3. Rigori: 0/1, 1/3.