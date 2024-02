L’Unime sconfitta nell’ultima d’andata. Coach Misiti: “Non siamo stati squadra”

Universitari sconfitti in casa dalla Cesport Italia per 11-13. Regalato il primo quarto di gara con la squadra che segna solo dopo lo 0-4

MESSINA – Chiude il girone d’andata con una sconfitta l’Unime in Serie B maschile di pallanuoto. La formazione universitaria perde la terza partita nelle ultime quattro contro la Cesport Italia per 11-13 e nonostante resti una delle prime nel girone 4 si rimette tutto in discussione per le posizioni che valgono i playoff. Oggi i ragazzi di coach Francesco Misiti devono fare i conti prima di tutto con una prestazione sottotono nel primo quarto a cui sono seguiti altri momenti in cui si sono disuniti subendo reti consecutive e dove non si sono aiutati tra loro. Si gira quindi a 16 punti in classifica e ora si riposerà una settimana, il 2 marzo l’Unime tornerà in vasca alla Cittadella contro la Muri Antichi, formazione etnea che la precede di poco in classifica.

Coach Misiti al termine della gara: “Non mi viene facile dire buon girone d’andata dopo una sconfitta. Diciamo normale, per chiuderlo bene oggi dovevamo fare tre punti. Abbiamo meritato di perdere, non abbiamo giocato da squadra troppo nervosismo ingiustificato e sono stati sicuramente più bravi loro. Abbiamo capito che questa squadra può vincere e perdere con tutti, se abbiamo voglia di impegnarci possiamo fare un bel girone di ritorno. Al termine del girone d’andata ci sono state squadre che hanno deluso e squadre che hanno sorpreso, ma per certo dico che non ci sono squadre materasso o squadre fuori portata, ogni settimana possiamo aspettarci ogni tipo di risultato”.

Ssd Unime – Cesport Italia 11-13

Inizio da dimenticare per gli universitaria che vanno sotto di tre reti, doppietta di Bouchè e rete di Perrotta, hanno la possibilità di reagire ma sprecano due superiorità numeriche, dall’altra parte Femiano firma lo 0-4, mentre la squadra di coach Misiti per cinque volte ha sbattuto su pali e traversa della porta avversaria.

Nel secondo quarto il capitano di giornata Giacoppo toglie lo zero dalla casella delle reti segnate dall’Unime, uno due ben assestato per gli universitari che poco dopo con un contropiede ben giocato da D’Angelo e Cusmano va a segno con quest’ultimo. Cesport che continua a subire e in superiorità Lupeji riporta l’Unime sotto di uno, poi Longo da oltre sei metri firma il pareggio praticamente a metà tempo. Dentro l’ultimo minuto c’è tempo per gli ospiti di tornare avanti con la rete di Dario Esposito, replica quando mancano sette secondi sul cronometro Sollima in superiorità, tra un po’ di proteste ospiti secondo cui la palla non aveva oltrepassato completamente la linea.

Si riparte nel terzo quarto dal 5-5 ma l’Unime ha un altro black out. Rete su rigore di Alessandro Esposito, a cui seguono la rete di Auletta in superiorità e Bouchè, in mezzo due superiorità fallite dai messinesi. Cusmano prova a rimettere in partite i suoi con due reti consecutive, poi un altro rigore per i campani, trasformato da Dario Esposito, spezza il buon momento degli universitari che terminano il quarto con la rete di Giacoppo ma perdono per infortunio Lupeji.

Scappa ancora la Cesport ad inizio dell’ultimo quarto di gara, doppietta di Dario Esposito, la seconda in superiorità, e Felicella per l’8-12. Risponde Longo in superiorità, ma Femiano nelle stesse condizioni tiene a distanza gli universitari a meno quattro sul 9-13. Nervosismo in vasca con le espulsioni, una per parte di Cama e Claudio Corcione, a segno ancora Longo e D’Angelo nei minuti finali, ma gli universitari non sfruttano un’azione con gli ospiti in doppia inferiorità numerica. Nel finale non ci saranno altre occasioni per riaprire la contesa.

Tabellino

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima 1, Motta, Longo 3, Lupeji 1, Sciaba, Cusmano 3, Giacoppo 2, Milana, Bonansinga, D’Angelo 1, Cama, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

Cesport Italia: Orbinato, Felicella 1, Alifante, Perrotta 1, Bouchè 3, Roberto Corcione, Claudio Corcione, Dario Esposito 4, Mario Auletta 1, Alessandro Esposito 1, Simone Pratali, Alessandro Femiano 2, Luca Capitella, Ruben Radice.

Allenatore: Luca Gagliotta.

Parziali: 0-4, 5-1, 3-4, 3-4. Superiorità: 4/12, 3/8. Rigori: 0/0, 2/2.

Arbitro: Valerio Volpini di Roma.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo